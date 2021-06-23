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楊安澤效應…選族裔或選政見？華人圈引發熱議

記者牟蘭黃伊奕／紐約報導
黃啟俊(右二)22日與妻子(左一)前往森林小丘圖書館投票。(記者牟蘭／攝影)
黃啟俊(右二)22日與妻子(左一)前往森林小丘圖書館投票。(記者牟蘭／攝影)

紐約皇后區許多華裔選民22日表示，仇恨亞裔風氣四起，他們為支持楊安澤(Andrew Yang)選市長，當天特別出門投票，期盼提高華人的政治地位。有人將選票全部投給了華裔參選人，部分人則更看重參選人政見以及以往社區貢獻，族裔因素放在次位。

民主黨初選定於22日舉辦，包括皇后區森林小丘(Forest Hills)、秋園(Kew Gardens)與雷哥公園(Rego Park)等地的市議會第29選區，當天迎來不少選民，其中不乏華人的身影。

家住在雷哥公園的趙菲娜(Fiona Zhao)表示，她在當地居住超過20年，育有兩個女兒，剛剛入籍不到兩年，先後參加去年的總統大選與今年的初選；她說，現任市長白思豪(Bill de Blasio)反對特殊高中入學考試，讓她失望不已，為了兩個女兒未來，她當日選擇支持這項考試的楊安澤。

包括森林小丘等華裔聚集地的市議會第29選區22日迎來不少華裔選民。(記者牟蘭／攝...
包括森林小丘等華裔聚集地的市議會第29選區22日迎來不少華裔選民。(記者牟蘭／攝影)

居住在森林小丘的周傑森(Jason Zhou)表示，今年54歲的他在當地居住14年，五年前入籍，幾乎每年都投票，但今年因華人楊安澤參選市長，讓他感到參與性最強，因此特別帶妻子一同於22日投票，「期盼他當選後，改善治安」。

第29選區市議會華裔參選人臧東慧(Donghui Zang)表示，因仇恨亞裔犯罪蔓延，以及楊安澤與其他華裔積極參政，鼓勵當地居民投票；他說，該選區共有19個投票點，截至上午10時，經粗略統計，森林小丘圖書館與森林小丘高中，已有百人投票，亞裔選民也大幅度增加。

黃啟俊(左)與臧東慧(右)雖是對手，但都力挺楊安澤選市長。(記者牟蘭／攝影)
黃啟俊(左)與臧東慧(右)雖是對手，但都力挺楊安澤選市長。(記者牟蘭／攝影)

此次選舉，從紐約市長到多個市議員席位都能看見華裔名字列在參選人名單上，究竟是投給華裔還是不看族裔看政見，成為不少華裔爭論的話題。

居住在布碌崙(布魯克林)貝瑞吉的魏先生近幾年一直有積極參加投票，他說從華裔情感上他肯定希望看到歷史出現首位華裔市長，但過去有關注亞當斯提出的很多政見，認為是這個城市需要的，「尤其在治安問題上，他多次明確表態要恢復警方攔截盤查，如今治安問題在很多華裔心中占首位。」

對於楊安澤，魏先生說很多他的政見自己並不是很喜歡，也不確定他是否能成為一個好市長，但過去一年仇恨華裔案件的發生，他希望能看到華裔在美各方面地位提高；因此最終魏先生將手中第一票投給了楊安澤，「這一票更多是源自族裔情感，希望他如果當選不要讓我們失望。」

華裔選民魏先生將市長席位第一票投給了楊安澤。（記者黃伊奕／攝影）
華裔選民魏先生將市長席位第一票投給了楊安澤。（記者黃伊奕／攝影）

亞裔民主黨俱樂部主席李江華當日也忙著在日落公園幫38市議員選區西語裔參選人祖尼加(Cesar Zuniga)拉票，雖然該席位有華裔林煜參選，但李江華仔細思考之後仍決定支持祖尼加；他說作為華裔肯定希望看到更多華裔出來參選並當選，但民選官員最終還是需要由熟悉社區、懂立法的人擔任。

李江華(左一)經過思考最終決定支持祖尼加參選。（記者黃伊奕／攝影）
李江華(左一)經過思考最終決定支持祖尼加參選。（記者黃伊奕／攝影）
黃啟俊(左)22日與妻子(右)前往森林小丘圖書館投票。(記者牟蘭／攝影)
黃啟俊(左)22日與妻子(右)前往森林小丘圖書館投票。(記者牟蘭／攝影)

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