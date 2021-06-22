法拉盛4參選人 籲選民投滿5人

陳海靈(左起)、尹導、楊愛倫、崔容準等呼籲選民22日投票。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛市議員參選人尹導、楊愛倫、陳海靈和崔容準(John Choe)，於21日紐約市 黨內初選前一天在法拉盛集會，呼籲選民22日前往投票 站投票，並鼓勵投滿五名參選人，最大程度的行使自己的權利。

尹導表示，根據天氣預報，22日很可能下雨，「但無論天氣如何，尚未投票的選民都應出來投票，這是我們幫助紐約市變得更好的機會，請大家不要放棄。」

楊愛倫表示，「紐約市只有約4%的人投票，等於就是這4%的人決定了我們所有紐約人的未來」，楊愛倫說，「投票是力量，每張選票都很重要；自1992年我參與成立皇后區華人 選民協會後，我一直沒有停止協助民眾登記選民、鼓勵投票。」

陳海靈說，「我們華人在疫情期間做出巨大的貢獻，例如從去年3月開始，華人向警局、醫院、社區機構等捐贈大量防疫物資，但卻很少得到主流媒體的關注和報導，原因之一就是華人的政治參與度不高，明天是我們可以做出改變之時，我相信在選民的積極投票下，法拉盛能夠選出有活力、有經驗的市議員。」

州眾議員金兌錫(Ron Kim)也到場支持，並表示，投票非常重要，特別是今年，亞裔近一年多來遭遇了太多的仇恨攻擊和暴力；如果不投票，就不會被重視；很高興這些參選人共同呼籲選民投票，此次實施的排序複選制投票有助參選人開展積極的競選。