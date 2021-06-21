初選官方結果 7月12日出爐 亞當斯籲勿公布初步結果

亞當斯，市選舉委員會不應在初選日當天公布不完整的非官方得票數字，否則選民會擔憂選舉過程有暗箱操作。（亞當斯競選提供）

今年的紐約市 級選舉將首次使用排序複選制，由於計票工作更加複雜，選舉局將只在初選日當天公布第一輪計票結果，最終選舉結果可能要到7月上旬才能宣布；目前各項民調領先的布碌崙 (布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)20日表示，市選舉委員會不應在初選日當天公布不完整的非官方得票數字，否則會讓選民擔憂選舉過程有暗箱操作。

在排序複選制投票 (Ranked Choice Voting)下，民眾最多可以在選票上選出五名心儀參選人；若沒有任何參選人在第一順位中獲得至少50%票數，選票中獲第一順位最少者將被淘汰，而選擇這一參選人的選票，將轉至其第二順位參選人，流程重覆，直到剩下兩名參選人，屆時票多者勝選。

選舉委員會將在初選日當天公布非官方的第一輪計票數字，不過首輪就有參選人得票超過50%的概率較小，在此情況下將開始排序複選計票；選舉委員會將在6月29日首次運行排序複選制計票軟體，並公布非官方結果，但這一輪不包括不在籍選票和宣誓選票；到7月6日，選舉局才會納入不在籍選票和宣誓選票，並再次運行計票軟體，預計在7月12日當周才能公布最終官方結果。

亞當斯一直以來對排序複選制持批評態度，他20日表示，選舉委員會應該在計票全部完成後，才應該公布選舉數據和結果，否則選民就會擔憂存在「黑箱操作」。

亞當斯去年就曾支持一名非裔民代阻止實行排序複選制的訴訟，但訴訟未成功；而在整個競選過程中，亞當斯一直拒絕透露其第二順位人選名單，華裔參選人楊安澤就以此批評亞當斯不支持排序複選制。