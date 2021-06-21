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皇后區亞裔民主黨協會 背書楊安澤、黃敏儀

記者朱蕾／紐約報導
皇后區亞裔民主黨協會宣布背書楊安澤、黃敏儀等多名參選人，圖為陳道英(右)日前背書黃敏儀(左)。(本報檔案照)
皇后區亞裔民主黨協會宣布背書楊安澤、黃敏儀等多名參選人，圖為陳道英(右)日前背書黃敏儀(左)。(本報檔案照)

皇后區亞裔民主黨協會宣布背書參加22日民主黨初選的多名參選人，包括市長參選人楊安澤(Andrew Yang)、皇后區長參選人克勞莉(Elizabeth Crowley)、市議會20選區法拉盛市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)等，並呼籲選民積極、正確的投票，用選票發聲。

皇后區亞裔民主黨協會創會會長陳道英表示，此次初選提前投票中出現一些問題，包括未登記選民或未登記政黨的公民到投票站後發現，自己不能投票；有些選民只為某一個職位的選舉投票，而不投其他職位；希望在22日初選日當天投票的選民引以為戒。

陳道英表示，還有不少選民要等到11月普選再投票，「這樣做，幾乎等於浪費了自己的選票，在民主黨選民占多數的紐約市，民主黨內初選的結果至關重要，勝者極有可能就是普選的獲勝者。」

陳道英、皇后區亞裔民主黨協會共同會長江錦雄和塔魯達(Mohammed Talukdar)表示，該協會經慎重考慮後決定背書的參選人有：楊安澤、克勞莉、黃敏儀、以及市主計長參選人魏普林(David Weprin)、皇后區森林小丘第29選區參選人黃啟俊(Edward Wong)，「這五人均具有勝任其競選職位的能力，且關心重視亞裔社區，請選民為他們投票」。

「此次選舉採排序複選制投票(Ranked Choice Voting)，每個職位可依據支持度為一至五名參選人投票」，陳道英說，「請不要浪費選票，投票是為了我們自己的利益及社區的福祉，投票率高的地區往往更受重視。」

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