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亞美領袖聯盟宣導選民投票 孟昭文、顧雅明到場支持

記者朱蕾／紐約報導
亞美領袖聯盟舉辦「投票，為您和我們下一代」活動，號召亞裔選民積極投票。(亞美領袖聯盟提供)
亞美領袖聯盟舉辦「投票，為您和我們下一代」活動，號召亞裔選民積極投票。(亞美領袖聯盟提供)

紐約市黨內初選在即，亞美領袖聯盟(AALA)於20日在皇后區法拉盛市中心舉辦「投票，為您和我們下一代」活動，號召亞裔選民積極投票，並介紹新的選舉規則，以確保選民投出有效票。

亞美領袖聯盟日前在紐約成立，紐約中華公所主席于金山任董事長，美國亞裔社團聯合總會主席陳善莊任會長，紐約北京同鄉會會長張寶利任理事長，全美李氏美東總長李國威任行政總監，亞太公共事務聯盟紐約分會會長王曉薇任秘書長；還有百餘名社區人士加入。

于金山表示，亞美領袖聯盟是由包括社區、企業、非營利機構、藝術團體的代表、以及公職人員組成的無黨派社團；「聯盟的目標簡明且清晰：通過加強在美亞太裔之間的聯結，來維護我們的共同權益」。

陳善莊和張寶利表示，聯盟將致力於動員和擴大亞太裔社區參與政治，提升亞太裔在全國各領域對公共政策的發言權與地位；通過教育及各種管道，鼓勵新生代凸顯亞太裔的代表性等。

該聯盟20日在法拉盛圖書館前舉辦的投票宣導活動，吸引很多民眾參加；國會眾議員孟昭文和市議員顧雅明到場支持；孟昭文表示，很高心看到亞美領袖聯盟成立，這是亞太裔社區需要的組織，她還說，「今年的初選特別重要，我們需要選民出來投票，保住甚至選出更多市府的華人民選官員，為社區服務和爭取利益。」

顧雅明表示，投票率會影響政治和社會資源的分配，他呼籲所有符合資格的選民都投出寶貴的一票。

亞美領袖聯盟在曼哈頓、皇后區和布碌崙(布魯克林)的亞裔社區均設有辦公室；該聯盟更多信息請瀏覽網站www.AALeadership.org；或致電(212)796-2018。

紐約市 投票 亞裔

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