亞太裔民主項目集會 鼓勵亞裔投票 楊安澤、賈西亞聯手催票

楊安澤和賈西亞同台催票。（記者和釗宇／攝影）

距離初選日僅剩兩天，亞太裔民主項目(AAPI Democracy Project)20日在曼哈頓華埠舉辦的鼓勵亞裔 投票發聲的集會，聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸等重量級民代出席；日前結成聯盟的華裔市長參選人楊安澤 和前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)當日也再度同台催票。

影音來源：記者和釗宇

當日集會以反亞裔仇恨犯罪、鼓勵亞裔投票發聲為主題，呼籲亞裔選民在此次市級選舉中踴躍用選票發聲，來回擊仇恨亞裔犯罪及亞裔社區長期不受重視的情況；舒默、孟昭文、劉醇逸、州眾議員金兌錫等紐約州的重量級民代紛紛出席，表達支持；而隨著楊安澤、賈西亞、前市長助理威利(Maya Wiley)等市長參選人的加入，集會演變成拉票活動。 楊安澤表示，排序複選制更有利於讓參選人求同存異、達成協作。（記者和釗宇／攝影）

楊安澤在參加集會前的記者會上表示，他長期以來就讚賞賈西亞，並告訴支持者應該將賈西亞放在選票上；他說，在初選日之前將會繼續和賈西亞一起競選，「第一順位選我，第二順位選她，紐約人知道我們應當團結。」

不過，賈西亞在二人日前首次聯盟競選時未對楊安澤投桃報李，沒有明確呼籲支持者在第二順位選擇楊安澤，僅表示選民應該將五個順位選滿；「排序複選制讓選民能夠讓選民真正為自己發聲，而不是為了把某人選下去。」

楊安澤說，賈西亞需要與她之前的表他相一致，可以理解；他表示，賈西亞和他有很多共同點，「紐約市 民已經厭倦過去的政治，我希望和包括賈西亞在內的所有人合作，幫助紐約市走出困境。」

賈西亞沒有明確呼籲支持者在第二順位選擇楊安澤，僅表示選民應該將五個順位選滿。（記者和釗宇／攝影）

楊安澤和賈西亞的聯盟劍指各項民調排在第一位的亞當斯，而亞當斯此前批評楊安澤和賈西亞聯盟之舉意圖是削弱少數族裔選民選票的重要性；對此楊安澤暗批亞當斯搞分裂，「紐約市需要團結，如果下一任市長仍想分裂選民，紐約市未來就沒法迎接挑戰；排序複選制讓團結變得更簡單，更有利於各參選人求同存異，在相同的政見上合作起來。」