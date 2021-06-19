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楊安澤賈西亞紐約法拉盛拜票 籲將兩人排第1、2位

市議員蘭德參選市主計長 8大道拜票

記者顏潔恩／紐約報導
儘管已申請戶外營業項目，可超市業者仍收到執法部門的罰單。(記者顏潔恩/攝影)
儘管已申請戶外營業項目，可超市業者仍收到執法部門的罰單。(記者顏潔恩/攝影)

參選紐約市主計長的布碌崙(布魯克林)市議員蘭德(Brad Lander)，日前在華裔社區人士的陪同下，到8大道華社拜票，並聽取當地商家的心聲；他透露自己的政治理念是在人民有需求時，政府會無時無刻地挺身相助，當選後會秉持這個信念，幫助社區解決問題。

第39區市議員蘭德屬於民主黨極左派分子，獲國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC)、主流媒體「紐約時報」的支持；他接受採訪時指出，認為在此次初選中，自己和市議長張晟(Corey Johnson)在十名參選人中的勝選機率較大。

作為民選官員，蘭德說他的政治信念就是確保政府在人民最需要的時候出現，為他們排憂解難，「我的模式就是要聆聽民眾的心聲，做完研究後安排團隊去執行計畫」。

在8大道經營海鮮超市的華女林瀟微，當天向蘭德投訴，儘管已申請市府的戶外營業項目(Open Storefronts)，可最大限度地利用戶外空間銷售，但卻屢次遭到執法部門開罰單；她表示各機構之間沒有協調好，並不了解各自的政策，遭殃的就是業者本身。

旺角金牌燒臘老闆黃廖Yuki也說，不敢設置木棚來做戶外用餐區域，因為夜裡會成為遊民歇息的場所，在這裡隨意大小解，商家最終得自己清理；她也說生意還未全然恢復，為了負擔高額成本把價格提高一些，很多顧客就會投訴，「他們不明白商家的為難之處」。

當天不少華人民主也提到7、8大道改單行道的計畫，蘭德表示並不清楚提案內容，但認同凡事都得以社區安全為目標；若該計畫造成的交通問題可引發人員傷亡，市交通局(DOT)就該審視提案。

黃廖Yuki表示，生意還未全然恢復，為了負擔高額成本把價格提高一些，遭到顧客投訴...
黃廖Yuki表示，生意還未全然恢復，為了負擔高額成本把價格提高一些，遭到顧客投訴。(記者顏潔恩/攝影)

8大道 紐約時報 華女

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圖輯／楊安澤、賈西亞法拉盛拜票 籲選民將兩人排第一、二位

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