福建老人互助會 支持祖尼加

祖尼加(一排左三)獲得美國福州老人互助會背書。(記者黃伊奕／攝影)

正在參選38選區市議員的西語裔祖尼加(Cesar Zuniga)本周獲得美國 福建老人互助會背書，華裔 耆老在布碌崙(布魯克林)日落公園中心為他加油吶喊，希望華裔選民投祖尼加一票，哪怕只是將他填寫在「第二名」支持名單。

福建老人互助會會長盧彪指出，此次市議員38選區有華裔林煜參選，廣大華裔民眾投票 給他毫無異議；但西語裔祖尼加過去多年在社區服務，熱心對待華裔選民，願意聆聽民眾需求，也值得華裔支持；因此決定背書祖尼加，希望選民可以考慮將祖尼加名字填寫在選票上第二名支持者一列；「不要將雞蛋都放在同一個籃子裡」，今年選舉投票採取排名選擇方式，每個位置民眾可以排序的方式支持五名參選人，華裔選民不應該浪費任何一個名額。

祖尼加表示今年投票方式更加民主，只有注重每個社區的參選人才有最大機會當選，他也很慶幸自己過去一直與各個社區都保持積極溝通，無論是將他列入第一還是第二人選，對他都十分重要。

祖尼加也肯定了美國福建老人互助會過去對社區的貢獻，指布碌崙華裔長者數量不斷增加，該互助會不僅平時對長者提供各種幫助，也組織志願者義務清掃當地公園、街道；數百名華裔長者聚集在一起發光發熱，為各族裔長者樹立起優秀榜樣。