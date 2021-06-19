我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增127例、20死 僅7縣市有新案例

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

福建老人互助會 支持祖尼加

記者黃伊奕／紐約報導
祖尼加(一排左三)獲得美國福州老人互助會背書。(記者黃伊奕／攝影)
祖尼加(一排左三)獲得美國福州老人互助會背書。(記者黃伊奕／攝影)

正在參選38選區市議員的西語裔祖尼加(Cesar Zuniga)本周獲得美國福建老人互助會背書，華裔耆老在布碌崙(布魯克林)日落公園中心為他加油吶喊，希望華裔選民投祖尼加一票，哪怕只是將他填寫在「第二名」支持名單。

福建老人互助會會長盧彪指出，此次市議員38選區有華裔林煜參選，廣大華裔民眾投票給他毫無異議；但西語裔祖尼加過去多年在社區服務，熱心對待華裔選民，願意聆聽民眾需求，也值得華裔支持；因此決定背書祖尼加，希望選民可以考慮將祖尼加名字填寫在選票上第二名支持者一列；「不要將雞蛋都放在同一個籃子裡」，今年選舉投票採取排名選擇方式，每個位置民眾可以排序的方式支持五名參選人，華裔選民不應該浪費任何一個名額。

祖尼加表示今年投票方式更加民主，只有注重每個社區的參選人才有最大機會當選，他也很慶幸自己過去一直與各個社區都保持積極溝通，無論是將他列入第一還是第二人選，對他都十分重要。

祖尼加也肯定了美國福建老人互助會過去對社區的貢獻，指布碌崙華裔長者數量不斷增加，該互助會不僅平時對長者提供各種幫助，也組織志願者義務清掃當地公園、街道；數百名華裔長者聚集在一起發光發熱，為各族裔長者樹立起優秀榜樣。

華裔 投票 美國

上一則

競選19區市議員 李真拜訪世報

下一則

劉醇逸陪黃敏儀拜票 「勿重複勾同一人」

延伸閱讀

布碌崙華聯會慶父親節 獲贈上萬元撥款服務社區

布碌崙華聯會慶父親節 獲贈上萬元撥款服務社區
布碌崙78歲華裔老翁走失兩日 警籲民眾協尋

布碌崙78歲華裔老翁走失兩日 警籲民眾協尋
華社再爆倒會 金額恐達千萬

華社再爆倒會 金額恐達千萬
奇諾新建案Gardenside 60萬元起景觀佳

奇諾新建案Gardenside 60萬元起景觀佳
憂激進派掌權 日落公園社區挺祖尼加

憂激進派掌權 日落公園社區挺祖尼加

熱門新聞

華裔女子聶玉瓊與家人斷聯近一周，警方已立案。(家人提供)

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

2021-06-13 22:42
高景珍今年3月時在法拉盛做義工。(讀者提供)

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

2021-06-15 16:58
華裔女子聶玉瓊與家人斷聯近一周。(家人提供)

名企工作華女失蹤近一周 被警方找到

2021-06-15 15:22
布朗斯維爾的一棟公寓樓內，12日發生母親將年幼子女拋窗後跳樓的家庭悲劇。(谷歌地圖)

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

2021-06-13 11:19

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

2021-06-17 21:07
12名遭遇標會倒會的會腳，向亞總會求助。(記者黃伊奕／攝影)

華社再爆倒會 金額恐達千萬

2021-06-18 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利
如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧
秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強
助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元
測試愛情 情侶綁在一起123天 「斷開鎖鏈」後秒分手

測試愛情 情侶綁在一起123天 「斷開鎖鏈」後秒分手