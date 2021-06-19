競選19區市議員 李真拜訪世報

李真拜訪世界日報，承諾當選將為選區力爭應得的資源。(記者牟蘭／攝影)

市議會第19選區參選人李真(Richard Lee)日前拜訪世界日報，闡述他對經濟、治安、醫療與教育等方面的政見，他說，自己曾多年在區公所擔任預算 主任，了解當地的資源缺口，他承諾，若當選，將為選區力爭應得的資源。

民主黨 黨內初選提前投票正在進行，民主黨籍韓裔市議員參選人李真17日拜訪世界日報，向華裔選民介紹他的政綱，由世報副總編輯魏碧洲與公共服務處處長黎冠中接待。

李真表示，他曾多年任皇后區 長的預算主任，深知皇后區長年未得到應有的資源分配；他說，無論是公校座位、醫院病床，還是老人中心都嚴重飽和，並承諾若當選，將為當地立爭合理的資源，改善居民的生活質量。

38歲的李真在皇后區工薪移民家庭長大，畢業於布朗士科學高中，在卡內基梅隆大學取得政策和管理學士學位後，又在紐約大學獲得公共管理碩士，他和華裔妻子湯家怡育有三名子女。

李真還曾擔任前市議員康莫利(Leroy Comrie)的預算與立法主任；也曾在亞洲人平等會擔任組織者，工作項目包括移民、經濟發展、小商業與城市預算。

第19選區現任市議員瓦隆(Paul Vallone)將於今年底屆滿卸任，根據市競選財務委員會(Campaign Finance Board)，此職位目前共有七名民主黨參選人，除了李真外，還有前州參議員艾維樂(Tony Avella)、Nabaraj KC與前市警警員艾爾斯(Adriana Aviles)等。