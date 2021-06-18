臧東慧訪世報 談參政願景

臧東慧(左)在羅維宗(右)陪同下，訪問世界日報。(記者牟蘭／攝影)

市議會第29選區市議員參選人臧東慧(Donghui Zang)17日拜訪世界日報，他稱自己出身貧寒，通過讀書走出國門，後進入華爾街工作，改寫人生，深知教育對華裔家庭的重要，因此致力反對取消特殊高中入學考試(SHSAT)與資優班等。

臧東慧17日由紐約 亞美聯盟副主席羅維宗陪同拜訪世報，闡述政見，受到世報副總編輯魏碧洲和公共事務處處長黎冠中接待。

出生於河北農村的臧東慧表示，小時候家貧，四歲時家中還沒有通電，小學二、三年級時，要爬到房頂上才能「借光」看書；他通過努力學習，考取了當地最好的中學，後在上海交通大學獲得學士學位，來美留學後在萊斯大學(Rice University)獲得博士學位，畢業後進入華爾街的銀行。

臧東慧說，正因為他的經歷，當市府計畫取消特殊高中入學考試時，他立即發聲反對，並與華人家長創立紐約居民聯盟，為家長發聲，隨後他多次公開反對市府取消資源班與第28學區校園多元化計畫等，這些經歷讓他意識到參政的重要性，因此決定參選市議員。

對於市議會第29選區，臧東慧說，目前全市首要問題是犯罪率上升，市警經費被大砍，導致攻擊、謀殺與盜竊等案件不斷增加；他承諾，若當選，將提高警局預算，提案恢復便衣警隊，恢復警察 的豁免權，重振警察士氣。

臧東慧還說，他堅決反對社區監獄 項目，批評市府計畫花費330億元打造社區監獄，對當地社區造成負面影響，他若當選，將盡力推翻這一計畫，阻止在秋園與曼哈頓華埠建監獄。

市議員第29選區包括森林小丘、秋園與雷哥公園等，有不少華裔居民。