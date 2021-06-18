憂激進派掌權 日落公園社區挺祖尼加

多名華人17日為第七社區委員會主席祖尼加(右三)舉行造勢活動，支持他為第38選區市議員第一或第二人選。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園 第38市議員選區的民主黨初選競爭激烈，參選人中大多是民主黨極左派成員，擔憂極端勢力在當地進一步擴大，州眾議員 白彼得(Peter Abbate)和多名華人 ，17日為布碌崙第七社區委員會主席祖尼加(Cesar Zuniga)舉行造勢活動，支持他為第一或第二人選。

第38選區除華裔參選人林煜外，還有其他六名參選人角逐，其中以極左政見聞名的阿維萊斯( Alexa Aviles)、卡馬雷拉(Rodrigo Camarena)、潘特(Jacqui Painter)，均獲得聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez )等多名極左派民選官員背書。

一名華人選民指出，去年同為左派的米婷絲(Marcela Mitaynes)已上任第51選區州眾議員，擔心日落公園再落入左派之手，會阻斷未來社區和經濟發展；不僅如此，以上的左派參選人大多從未造訪華社，華裔維權人士憂心日後華社的利益會被忽視。

白彼得表示，祖尼加在第七社區委員會活躍近十年，對社區的貢獻有目共睹，在社區發展的重要議題上總是站出來說話，期待能與他共事；同是社區委員的關雅泉則說，與祖尼加相處多年，讚賞他有經驗和熱誠，是市議員的最佳人選。

市議員紀思庭(Justin Brannan)華裔助理陳偉儀，以個人身分參與活動，她表示日落公園若再出現一名左翼激進派議員，社區發展前景恐遭重創；她呼籲選民將祖尼加排在第二位，如果福州子弟林煜未能勝選，還有祖尼加來幫助華社爭取福利。

祖尼加對華人的支持表示感謝，他說現在政治黨派分割明顯，大多數人的想法是「如果你不能100%認同我的觀點，我就完全不要跟你溝通」，但這樣的思維無法成事；他強調溝通才能解決問題，在他當選市議員後會秉持這份信念。

他也說華人不能小看自己的投票力量，華人的政治參與度在明顯上升，對選舉結果可以起到舉足輕重的作用。