王能訪世界日報 暢談政見

王能(左三)拜訪世界日報，左一為世界日報公共事務處處長黎冠中，右一為世界日報副總編輯魏碧洲。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛 市議員參選人王能14日拜訪世界日報，他表示，「市議員必須苦民所苦、知民所需，我若當選市議員，辦公室的門永遠向民眾開放」。

王能14日在王能競選辦公室總顧問杜彼得、王能之友會會長鄭棟煥、法拉盛華商會理事長戴宏等人的陪同下，到訪世界日報，並暢談政見。

「過去33年，我一直在法拉盛社區服務，擔任華策會福壽老人中心 主任，親眼目睹法拉盛社區一步一腳印走到今天，參與過這個社區的各項重大活動」，王能說，「相信我是最適合的市議員人選，能夠體現華人價值，爭取華人利益。」

王能表示，安全乾淨的社區對法拉盛最重要，也是新移民追求美國夢的基礎。針對法拉盛市中心出現越來越多的攤販，王能說，「我們可以為這些攤販提供一片空曠的地方，集中管理，類似於跳蚤市場，讓街道恢復乾淨和整潔」。

他還說，任何公共政策的制定和實施，一定要聽取社區的聲音和有民眾的參與；此外，他支持特殊高中 入學考試，並讚成在每個區各建設一所新的特殊高中，讓更多學生有機會入讀特殊高中，也方便各區的學生。

王能還表示，他會注重與警方保持好的關係，「這些年來，法拉盛農曆新年大遊行能夠順利進行，離不開當地109分局在背後的支持和保護；警員也經常到老人中心指導華裔長者防範罪案」。

王能說，「我若當選市議員，需要很多雙眼睛、很多隻耳朵，大家共同努力建設美好的法拉盛。」