多位民代站台 為劉林劍虹拉票

劉林劍虹(左三)、劉醇逸(左四)與多位民選官員、社區領袖在下東城呼籲選民投票。(劉林劍虹競選團隊提供)

紐約市 初選提前投票 已經開始，包含曼哈頓華埠、下東城的第一選區市議員參選人劉林劍虹，13日由國會眾議員 梅隆尼(Carolyn Maloney)、市議長張晟(Corey Johnson)、州參議員劉醇逸和民主黨社區領袖于金山等人陪同造勢，也呼籲選民踴躍投票。

當天活動在下東城櫻桃街舉行，民選官員及社區領袖等，除呼籲選民積極投票外，也為劉林劍虹拉票；劉醇逸、于金山、社區領袖潘愛詩(Daisy Paez)、社區領袖內格羅(Tanya Negron)等表示，劉林劍虹擁有豐富經驗，不僅富有同情心，過往的經歷也讓她能在首日就投入市議會的工作，為市議員的最佳人選。

劉醇逸鼓勵選民，將劉林劍虹列為首選，並呼籲身邊的親朋好友，也一起支持劉林劍虹。

當天在翠貝卡的獨立廣場(Independence Plaza)也有另一場造勢活動，國會眾議員梅隆尼(Carolyn Maloney)、市議長張晟(Corey Johnson)到場與選民交流並為劉林劍虹助選拉票。

初選提前投票已從即日起開始持續至20日(周日)，初選日將於22日(周二)舉行，選民可上https://findmypollsite.vote.nyc/查找自己的投票站點。