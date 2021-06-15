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羊頭灣競爭競烈 六人角逐市議員

記者黃伊奕／紐約報導
市議會48選區六名參選人麥瑪麗(上排左一起)、賽泊斯汀，阿黛爾(下排左一起)、本德、蒂斯勒、維尼柯夫。（圖片取自個人競選網站）
市議會48選區六名參選人麥瑪麗(上排左一起)、賽泊斯汀，阿黛爾(下排左一起)、本德、蒂斯勒、維尼柯夫。（圖片取自個人競選網站）

選區包括布碌崙(布魯克林)羊頭灣的市議員48選區，今年的民主黨初選共有六人參選，該選區以華裔和猶太裔居民為主，當地近來仇恨亞裔與猶太裔罪案頻發，所有參選人都強調治安重要性；其中俄裔參選人麥瑪麗(Mariya Markh)與猶太裔賽泊斯汀(Steven Saperstein)從獲得捐款還是背書來看，勢均力敵，是最熱門的人選。

市議員48選區今年迎來共六名參選人，其中僅麥瑪麗和賽泊斯汀成功獲得競選匹配資金，麥瑪麗共獲得133筆捐款、賽泊斯汀則獲得253筆捐款。

其中麥瑪麗從政經驗豐富，曾在三位市議員菲德勒(Lew Fidler)、康德全、麥澤爾(Alan Maisel)辦公室任職；她認為，對選區選民而言，公共安全與教育最為重要，反對減少警察經費，支持警局恢復便衣打擊罪案部門，並認為應該擴展資優班(G&T)而不是取消；也正是因她多年政府工作經驗，她在此次參選中幾乎獲得了所有布碌崙南區的民選官員背書。

賽泊斯汀此前曾以共和黨籍參加過兩次競選，分別在2017年敗給康德全，以及2018年敗給州眾議員弗朗特斯(Mathylde Frontus)；此次他換以民主黨籍參選，並對此解釋「作為多數黨成員能為社區提供更多服務和資金」；此次參選他獲得多個警察工會背書，他指責市長白思豪屈服於「仇恨警察」的暴民心態，表示希望以更溫和的方式恢復社區於警方的關係。

另外三名參選人均為猶太裔，包括律師本德(Binyomin Bendet)、非營利組織首席執行官阿黛爾(Amber Adler)、電台主持人蒂斯勒(Heshy Tischler)；還有一名參選人為烏克蘭裔的律師維尼柯夫(Inna Vernikov)。

紐約市議會48選區包括羊頭灣、曼哈頓海灘、布萊頓海灘等地，疫情期間當地發生多次針對亞裔與猶太裔的仇恨犯罪；當地原本任期即將結束的市議員康德全(Chaim Deutsch)因4月在聯邦法庭就稅務欺詐罪認罪，罪成而被免職。

猶太 警察 亞裔

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