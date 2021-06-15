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斯靜格表親 背書其對手賈西亞

記者顏潔恩／紐約報導
斯靜格表親阿布朱格（左）背書賈西亞（右）。（美聯社）
斯靜格表親阿布朱格（左）背書賈西亞（右）。（美聯社）

紐約市長民主黨初選即將來臨，前清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)民調數字見好，連市主計長斯靜格(Scott Stringer)的一名表親都決定「大義滅親」，轉向背書賈西亞；該名表親阿布朱格(Liz Abzug)也來自政治世家，母親是首位參選紐約市長的女性，「是時候讓有能力的女性來領導紐約市」；但阿布朱格也表示，不支持斯靜格與他的性醜聞無關。

斯靜格與阿布朱格是表親關係，阿布朱格日前在曼哈頓以她母親命名的公園宣布，是時候讓女性來帶領紐約市；其母親於1977年曾參選紐約市長，是史上首名競選該職的女性。

賈西亞(左四)日前造訪布碌崙美國亞裔社區聯合總會。(記者顏潔恩/攝影)
賈西亞(左四)日前造訪布碌崙美國亞裔社區聯合總會。(記者顏潔恩/攝影)

阿布朱格表示，紐約市由男性管理的時間過於漫長，現在終於出現一名既有能力、膽識、且關愛紐約市的女性參選人，應給予支持；她也強調，不支持斯靜格與他的性醜聞無關，她在很早以前就看中賈西亞的管理能力以及在多個市府機構裡的工作經驗。

斯靜格辦公室數天前發布一項報告，意指賈西亞還擔任清潔局局長以及負責食物管理和分發時，因疏忽造成預算虧損，要求對她展開審計調查。

賈西亞質疑對這份報告發布的時間點，「竟然會利用職權來反擊對手」；就連市長白思豪(Bill de blasio)也認為時間點不尋常，「並不意外，我們過去也經常看到這樣的手段」。

賈西亞日前勢頭漸猛，已連續拿下包括紐約時報在內的多個重量級背書；日前造訪布碌崙(布魯克林)華社時，參與活動的紐約中華公所主席于金山表示，會以賈西亞為第一選擇；他說，當初華埠疫苗分配不均勻，在賈西亞的建議下，才得以提升當地接種率，為此非常感激。

斯靜格的表親背書他的初選對手賈西亞。(本報檔案照)
斯靜格的表親背書他的初選對手賈西亞。(本報檔案照)

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