楊安澤法拉盛、華埠拜票 民眾熱情歡迎

楊安澤在華埠街頭問候選民、拜票。(記者張晨/攝影)

華裔 紐約市長參選人楊安澤 14日在皇后區法拉盛及曼哈頓華埠 兩大華人社區街頭在掃街拜票，獲華裔民眾熱情歡迎；現場有華裔民眾表示，已在提前投票中投了他一票，也表示不管能否當選，楊安澤都代表了華人的形象，顯示離主流政治舞台越來越近，因而全力支持。

當日一早，楊安澤先由國會眾議員孟昭文陪同，到法拉盛市中心的問候選民並拜票，還前往附近的提前投票點，慰問冒雨為他助選的義工們，一路上受到民眾的熱情回應。

華埠選民看到楊安澤街頭拉票紛紛要求合影。(記者張晨/攝影)

楊安澤下午又來到了華埠格蘭街地鐵站附近，與過路民眾擺手問好，並交流意見；許多人看到他在街頭拉票，紛紛上前合影，更有選民大聲告訴楊安澤已將票投給了他，望其能在接下來的時間裡乘勝追擊。

「目前華裔位置非常尷尬，不僅是新冠帶來的仇恨案件，還有許多標籤是數十年來都無法更改的。」華裔選民王先生表示，楊安澤從參選總統為人所熟知，他在參政路上改變了許多人對亞裔的刻板印象，「他或在一些問題上表現雖然不是那麼妥當」，但清晰的邏輯、良好的口才給華、亞裔社區「刷了一波十足的存在感。」

華埠選民看到楊安澤街頭拉票紛紛要求合影。(記者張晨/攝影)

如今就職於科技公司的華裔選民陳志澎則表示，2019年時，自己曾在波士頓聽過楊安澤的一場講演，對楊安澤提出的「取代美國工作崗位的不是移民，而技術」深有感觸，「不管他能否勝選，這對於華裔在政壇的走向都具有積極的推動作用。」