切割老牌政客 警官工會背書楊安澤

楊安澤(發言者)獲市警官工會和亞裔警官協會背書；右一為莫虎。（記者張晨/攝影）

市警亞裔警官協會(NYPD Asian-American Police Executives Council，簡稱AAPEX)和市警官工會(Captains Endowment Association)14日宣布背書華裔市長參選人楊安澤 ，表示紐約市 不能再用「老套路」，而更需要「新面孔新思路」；曾為警官工會一員、目前作為楊安澤最強對手的亞當斯(Eric Adams)則對此回應稱，他已先人一步拒絕任何警察 工會的背書。

影音來源：記者張晨

楊安澤在市長競選的最後階段，獲得了兩大成員都是市警高階警官的組織的重磅背書；楊安澤14日在市政廳公園接受背書，在發言時表示「法律與秩序」會是他上台後的執政重點，「我們都知道，目前公共安全是全市的首要任務，如果市長和市警產生分歧，就會是現在這副模樣，但這是我們可以通過選舉改變的。」

AAPEX顧問委員會主席、前市警總局副局長莫虎表示，楊安澤是唯一可靠的人選，他將在「政治之外」創造紐約市的歷史，成為第一任亞裔市長。

市警官工會主席莫納漢(Chris Monahan)則表示，雖然在一些觀點上並不能和楊安澤達成一致，但楊安澤願意冒著可能的政治風險，和目前在輿論大環境下「不受歡迎」的警界進行對話，就讓他非常尊重；他也說，紐約市治安不斷惡化，顯示需要和導致目前局面的老牌政客進行切割，「楊安澤是所有參選人中唯一有計畫，且有獨立領導力的人，能讓紐約市更安全，更團結。」

莫納漢(講話者)雖不能完全與楊安澤觀點相同，但依舊選擇背書競選。(記者張晨/攝影)

不過，當楊安澤被問及是否會接受警察工會(Police Benevolent Association)和警佐工會(Sergeants Benevolent Association)背書時，他則沒有直接回答，僅稱非常激動能獲得兩個市警組織的支持。

楊安澤初選最大競爭對手、曾作為警官亦是警官工會一員的亞當斯，其競選團隊發言人迪斯(Evan Thies)則對此回應稱，亞當斯已經公開說明他不會在競選時接受任何警察工會的支持，「他已經先人一步的拒絕了這些工會，這對我們本來就不是一個選項。」