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性騷擾指控重創選情 斯靜格再稱是被惡意中傷

記者黃伊奕／紐約報導
斯靜格(發言人)指性騷擾指控是被惡意中傷，自己不是那樣的人。（本報檔案照）
斯靜格(發言人)指性騷擾指控是被惡意中傷，自己不是那樣的人。（本報檔案照）

市長參選人斯靜格(Scott Stringer)14日針對女服務員羅根(Teresa Logan)指他30年前對她性騷擾的指控再作回應，否認該指控，稱這是政治選舉中遭到的惡意中傷，選民對他長期的了解應知道他不是這種人，相信會繼續支持自己。

斯靜格當日在接受彭博電視台採訪，被問及該性騷擾案時，表示「這一指控是指30年前發生的事，但不幸地對此次競選產生了重大影響」；「當你在競選市長時，這些不實的指控會找上你，但紐約市了解我過去30年紀錄的選民，會相信我不是這樣的人。」

在被問到是否會建議選民將哪位市長參選人列入第二選擇時，斯靜格表示自己並未做出決定，「我在此次參選中，我也沒有支持任何其他參選人的計畫，但也許在未來幾天會發生變化」；斯靜格說，「我現在仍在努力爭取贏得此次競選，但接下來會根據競選情況，做出最後的決定。」

斯靜格4月被韓裔金吉恩(Jean Kim)指控性騷擾，稱她在其辦公室擔任無薪實習生期間，遭到不當撫摸與親吻；斯靜格之後否定了這些指控，稱他與金吉恩的親密行為是你情我願的正當交往關係。

之後現年47歲的羅根也站出來，透露1992年春天她在斯靜格參與經營的酒吧Uptown Local內工作時，斯靜格在她端著盤子時摸她的身體，還在酒吧以外地方對她做出包括親吻、撫摸等具有性暗示的舉動，令她感到很不舒服；當時斯靜格32歲，她18歲；斯靜格則表示，「不記得她，如果我真的曾讓她感到不舒服，那我向她道歉」；在此之後斯靜格的競選情況一落千丈，並失去多個背書。

性騷擾 紐約市 韓裔

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