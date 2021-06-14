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二紐約市警組織宣布背書楊安澤 亞當斯：不受警察工會背書

記者張晨／紐約報導
二市警組織宣布背書楊安澤稱需「新面孔，新改變」。(記者張晨/攝影)
二市警組織宣布背書楊安澤稱需「新面孔，新改變」。(記者張晨/攝影)

紐約市長初選角逐漸近尾聲， 14日曼哈頓下城市議會公園內，市警亞裔警官協會(NYPD Asian-American Police Executives Council，簡稱AAPEX)以及市警官工會(Captains Endowment Association)宣布背書華裔市長參選人楊安澤，二警組織負責人表示，紐約市不能再用「老套路」，而更需要「新面孔新思路。」；而同為參選人的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)雖曾為市警警官卻表示，不會在此次競選中接受任何警察工會的背書，儘管其曾接受過執法工會的捐款。

初選進最後一周，楊安澤在得到此次背書後將「法律與秩序」的政見再次提上了演講台，「我們都知道，目前公共安全是全市的首要任務，如果市長和警察隊伍產生分歧，就會是現在這副模樣，但這是我們可以通過選舉改變的。」

幾周以來，亞當斯一直在抨擊公共安全問題，並指責楊安澤在競選中過於倉促地將這個問題提出，並片面化。

市警官工會主席莫納漢(Chris Monahan)表示，楊安澤願意和一個「現在不受歡迎的群體」的群體進行對話，因為得到警察工會的背書或可成為潛在的政治傷害，「儘管我們在某些意見上並不能達成一致，但我也非常尊重他。」但卻拒絕進一步置評為何選擇楊安澤而非亞當斯。

亞當斯競選團隊發言人迪斯(Evan Thies)表示，亞當斯已經公開說明他不會在競選時接受任何警察工會的支持，「已先發制人地拒絕了警察工會，因為這根本不是我們的選擇。」儘管他過去曾接受過執法工會的捐款。

在過去幾周，此二人的對峙變得愈發尖銳，均給對方貼上了「種族主義者」的標籤，亞當斯曾稱楊安澤對反亞裔情緒的反抗太過激進，而楊安澤則反諷已是新澤西州居民的亞當斯可以做一名「遠程市長」。

楊安澤 警察 紐約市

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