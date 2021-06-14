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排序複選制複雜 孟昭文、顧雅明解惑

記者朱蕾／紐約報導
孟昭文(左起)、黃敏儀、顧雅明舉行投票說明會，幫助選民了解選票和投票方式。(記者朱蕾/攝影)
孟昭文(左起)、黃敏儀、顧雅明舉行投票說明會，幫助選民了解選票和投票方式。(記者朱蕾/攝影)

紐約市級選舉黨內初選的提前投票12日開始，由於是首次全市範圍採取排序複選制投票(Ranked Choice Voting)，提前投票的前兩日裡，出現不少選民對新的選票樣式有困惑；國會眾議員孟昭文、市議員顧雅明和法拉盛市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)，13日舉行投票說明會，希望選民在投票前能夠了解投票方式，正確填寫選票，用選票發聲。

黃敏儀表示，法拉盛第20選區約有3萬5000名符合投票資格的民主黨選民，其中69%為亞裔；而法拉盛選區的投票率並不算高，「我們希望選民積極投票，從而提升影響力。」

黃敏儀指出，此次20選區選民收到的選票為兩張紙，投票頁面共有三頁，第一張紙正面是市長、市主計長和市公益維護人選舉，背面是皇后區長和市議員選舉；第二張紙正面選民事法院法官和司法大會代表(Delegates to the Judicial Convention)；「選完市級三個職位後，一定要翻面繼續投票。」

她還表示，要確保正確填寫選票，投票時需將所支持的參選人後面的橢圓圈填滿，否則選票無法被識別，此次選舉可依支持度依次選最多五名參選人；若填寫不正確導致選票機器無法接收，投票站工作人員會為投票者提供新的選票，重新填寫。

孟昭文表示，目前市議會有顧雅明和陳倩雯兩名華裔市議員，「這兩位議員的任期均到今年底，明年則有可能出現無華人市議員的情況，因此這次選舉非常重要，希望華人團結，助市議會繼續有華人議員。」

孟昭文說，此次說明會旨在幫助選民提前了解不同職位的投票、不同參選人在選票上的位置等重要信息，能夠準確為支持的參選人投票。

「市議員選舉對當地選民和地區發展非常重要，選民要踴躍投票，並在投票前充分考慮，因為每一票都很關鍵」，顧雅明說。

提前投票持續至20日，民眾也可於22日投票日當日早6時至晚9時前往投票站投票，還可於15日前申請不在籍選票來投票；投票相關信息可至vote.nyc/查詢。

孟昭文(左起)、黃敏儀、顧雅明舉行投票說明會，指導選民正確投票。(記者朱蕾/攝影...
孟昭文(左起)、黃敏儀、顧雅明舉行投票說明會，指導選民正確投票。(記者朱蕾/攝影)

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