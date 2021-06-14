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楊安澤造勢 孟昭文、劉醇逸重量級民代站台

記者和釗宇／紐約報導
楊安澤說，若初選投票人數達到90萬至100萬，他就將獲勝。（記者和釗宇／攝影）
楊安澤說，若初選投票人數達到90萬至100萬，他就將獲勝。（記者和釗宇／攝影）

紐約市初選提前投票進入第二天，華裔市長參選人楊安澤13日在曼哈頓舉辦造勢活動，國會眾議員孟昭文、紐約州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫等州內重量級民代到場站台；楊安澤表示，紐約市需要真正的領導力，市民需要一個辦實事解決問題的市長；他說，若初選投票人數達到90萬至100萬，他就將獲勝。

影音來源：記者和釗宇

華裔紐約市長參選人楊安澤13日在曼哈頓舉辦造勢活動。（記者和釗宇／攝影）
華裔紐約市長參選人楊安澤13日在曼哈頓舉辦造勢活動。（記者和釗宇／攝影）

除了孟昭文、劉醇逸和金兌錫，州內多名政壇人士也參與造勢，包括國會眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)、州眾議員羅森塔爾(Daniel Rosenthal)、市議員葉格(Kalman Yeger)等；孟昭文表示，楊安澤善於傾聽民眾的聲音，「疫情給紐約市帶來危機，我們的目標不應該是恢復到疫情以前，而是應該變得更好；因此我們需要一個有願景、有熱情的人來當市長，這個人就是楊安澤。」

劉醇逸表示，楊安澤楊安澤久經考驗，是市長的合適人選。（記者和釗宇／攝影）
劉醇逸表示，楊安澤楊安澤久經考驗，是市長的合適人選。（記者和釗宇／攝影）

劉醇逸則表示，楊安澤職業生涯大部分時間都是在紐約市度過的，「他在紐約創業、創辦非營利組織，這本身都是很多紐約人一有機會就想要做的事，楊安澤久經考驗，我們需要這樣的人當市長，才能帶領紐約市走出困境。」

楊安澤夫人呂艾玲已經提前投票，她表示，楊安澤並不在乎自己的政治地位，「他更在乎的是工作，隨時準備解決困難，他做市民時為紐約市做的貢獻，已經比很多民選官員更多。」

呂艾玲表示，楊安澤並不在乎自己的政治地位，更在乎的是工作。（記者和釗宇／攝影）
呂艾玲表示，楊安澤並不在乎自己的政治地位，更在乎的是工作。（記者和釗宇／攝影）

楊安澤壓軸登場，他說，紐約市需要真正有領導力的人當市長，而不是整天開記者會、籌款會，「紐約市預算過去十年來增長了50%，但城市的發展有增長50%嗎？即便如此還整天喊缺錢缺錢，這就是我要做的，找出為什麼過去的老辦法起不到作用，紐約市民渴望改變。」

楊安澤表示，他是收到個人捐款最多的參選人，投票率如果提高將有助於他勝選；「紐約市有320萬民主黨籍選民，上次選舉只有80萬人投票，低投票率是建制派最喜歡的，這樣他們就能繼續操控政局；但是投票人數達到90萬至100萬，我就能贏。」

孟昭文表示，楊安澤非常善於傾聽民眾的聲音。（記者和釗宇／攝影）
孟昭文表示，楊安澤非常善於傾聽民眾的聲音。（記者和釗宇／攝影）

紐約市 楊安澤 投票

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