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康立基班森賀拜票 華社讚用心

記者顏潔恩／紐約報導
康立基(左二)到訪班森賀Bay Parkway聆聽華人意見。(記者顏潔恩╱攝影)
康立基(左二)到訪班森賀Bay Parkway聆聽華人意見。(記者顏潔恩╱攝影)

參選布碌崙(布魯克林)區長的市議員康立基(Robert Cornegy)，11日至班森賀Bay Parkway華社拜票，並聽取當地商家的心聲；當地華人商會會長李志波表示，康立基是目前唯一主動來關心華社的參選人，其保留特殊高中入學考試的立場也是華人支持的原因之一。

曾是籃球運動員的康立基，是紐約市少數與華人意見相似的非洲裔民選官員，支持保留特殊高中入學考試、保留並增加資優班項目、反對削減警警察經費等。

康立基當日表示，已獲得不少華人，及多元族裔、宗教組織等的支持，對競選信心十足；此次來訪想聽取民意，了解當地民生問題，才能想辦法解決，同時也提醒12(今)日提前投票已開始，呼籲選民積極投票。

李志波表示，Bay Parkway在資源分配上不及日落公園、班森賀86街，屬於邊緣化的華社，但很欣慰康立基能主動巡訪；他稱讚康立基是目前願意抽空前來的唯一參選人，說明對華社的用心。

李志波向康立基表示，華人重視教育，甚至為了好學區再貴也砸錢在附近買房，若失去特殊高中入學考試，家長的很多努力也白費；另一方面，當地商家受疫情衝擊嚴重，希望民選官員能再為他們爭取租金減半，度過艱難時刻。

康立基到訪班森賀Bay Parkway與華人會面談話。(記者顏潔恩/攝影)
康立基到訪班森賀Bay Parkway與華人會面談話。(記者顏潔恩/攝影)
市議員康立基(左三)11日到訪班森賀Bay Parkway華社拜票，並聽取當地商...
市議員康立基(左三)11日到訪班森賀Bay Parkway華社拜票，並聽取當地商家的聲音。(記者顏潔恩/攝影)

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