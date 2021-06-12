楊安澤妻呂艾玲「代夫出征」 班森賀華社拉票

吃著蛋撻的呂艾玲逗趣與楊安澤海報合照。(記者顏潔恩╱攝影)

市長參選人楊安澤 的妻子呂艾玲 (Evelyn Yang)11日「代夫出征」，走訪布碌崙(布魯克林)班森賀華社拉票，用中英文語言優勢，呼籲民眾12日起積極提前投票，她表示很享受通過交流了解社區的真實需求。

當日上午，呂艾玲由亞裔社區資源與服務會長陳子晉陪同，在當地社區街頭拜票；團隊成員說，接下來的周末她也將到各地華社，提醒民眾提前投票已起跑。 呂艾玲在拉票過程中也會停下腳步，購買小吃、觀看商家擺賣的商品。(記者顏潔恩/攝影)

呂艾玲的拉票活動相較丈夫或其他參選人，氣氛更輕鬆，偶爾停下腳步，觀看商家擺賣的商品、購買小吃等；中途休息時，她吃著甜食調侃丈夫道「他一定很羨慕我」，並拿著食物走到印有楊安澤的宣傳海報前，擺出喂他吃東西的姿勢，逗得現場民眾一陣發笑。 呂艾玲為楊安澤拉票，向華人派發宣傳單。(記者顏潔恩/攝影)

呂艾玲以流利的中文和華人 交流，自介是楊安澤的妻子，態度謙和；大多華人接過她的傳單，表示一定會支持「唐人」，有人還興奮與她合影。

「華人應該支持自己人」，麵包店業者阮先生表示，當生活或工作上遇到問題，相信華人更願意向亞裔官員申訴，相似的文化背景也能讓他們更了解華裔面臨的難題。

面對外族裔選民，呂艾玲也表現從容，無論是白人或是非洲裔，都有支持者；一人更拉著她說，10日晚的市長辯論，其他參選人說的全是「假話」，「真心希望你的丈夫能當選」。 呂艾玲為楊安澤拉票，向華人派發宣傳單。(記者顏潔恩╱攝影)

「很享受外出跟民眾聊天，而且大多時候都會遇到支持者」，遇到反對者時，她也會跟他們交談，了解理由，大多指楊安澤缺少從政經驗。 呂艾玲發揮中英文優勢，為楊安澤拉票。(記者顏潔恩/攝影)

呂艾玲會為丈夫平反，他的專業體現在經濟、企業管理，也曾參與總統競選，這全是他經驗的一部分；對於教育、犯罪、房屋還是健保等，楊安澤一直都關注真正的問題，正是紐約市所需要的。