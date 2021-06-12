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對法拉盛感情深 李昌鈺支持華裔參選

記者牟蘭／紐約報導
李昌鈺(右)支持黃敏儀(左)參選第20選區市議員一職。(黃敏儀競選團隊提供)
李昌鈺(右)支持黃敏儀(左)參選第20選區市議員一職。(黃敏儀競選團隊提供)

曾在紐約讀書的刑事鑑識專家李昌鈺11日表示，他對法拉盛有深刻的感情，見證當地經濟的發展，從幾千元就能買下一棟舊屋，到高達百萬元的房產，但疫情重創社區經濟，為民眾生活帶來挑戰；他說，今年市議會第20選區市議員面臨換屆，他期盼華裔積極參政，為民發聲，帶領社區走出陰霾。

李昌鈺11日接受本報採訪時表示，他於4月宣布背書楊愛倫(Ellen Yang)參選第20選區市議員，日前到訪法拉盛時，也支持黃敏儀(Sandra Ung)參選這一職位；他對今年有多位華裔參選人競選這一職位，感到高興，並鼓勵更多華裔參政，提升華裔的政治地位。

李昌鈺說，他至今仍記得1965年剛來美國不久時，乘坐7號線地鐵前往法拉盛的情景；他說，法拉盛當時還是猶太裔聚集地，幾千元就能買下一棟舊屋，「當時我有5000元，華人朋友勸我買房，外族裔友人讓我買股票，我聽了後者的話，錢全『輸』光了，不然就是百萬富翁」。

隨著亞裔居民的遷入，李昌鈺說，法拉盛的經濟蓬勃發展，緬街日益繁榮，房價也水漲船高，但新冠疫情爆發後，重創當地的經濟，民眾的生活受到衝擊；對於法拉盛未來發展，他期盼參選人改變當地的治安與交通問題。

李昌鈺以緬街的公車專用道舉例，他說，許多來自其他地區的居民對於新規並不知情，開上緬街專用道後，被當局開罰，對民眾生活造成不便；他支持黃敏儀參選，認可她的學歷與工作背景，期盼她日後代表民眾發聲，為居民與政府溝通搭建橋樑。

黃敏儀感謝李昌鈺的肯定，她盼望能與李昌鈺合作，對抗日益增加的反亞裔仇恨犯罪；她說，自己多次組織活動，並且在媒體與網路上發聲，呼籲嚴懲仇恨亞裔犯罪，若當選，她將與各級民選官員推動修法，改變仇恨犯罪的認定與起訴條件，確保執法機關認真嚴肅地處理每一件報案。

李昌鈺 法拉盛 華裔

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