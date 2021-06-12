20選區市議員參選人崔容準訪世報 要為小商家等爭權益

崔容準(左)拜訪世界日報，右為副總編輯魏碧洲。(記者牟蘭／攝影)

第20選區市議員參選人崔容準(John Choe)11日拜訪世界日報，重申支持緬街公車專用道與特殊高中 入學改革，但批評市府與社區缺少溝通，並承諾當選將為當地的工薪階級、小商家等爭取權益。

大法拉盛 商會(Greater Flushing Chamber of Commerce)執行主任、韓裔崔容準於11日拜訪世報，闡述他對法拉盛經濟、交通、治安與教育等看法。

對於備受爭議的法拉盛緬街公車道項目，崔容準說，不少民眾對於這項計畫充滿誤解，他稱這項計畫旨在為沒有私家車的民眾提供服務，提高公車的速度，緬街也未禁止私家車通行。

崔容準稱，疫情重創小商家，客流量減少，而非因公車道導致生意下滑，只有大型商家與建商，才因該計畫受到負面影響；不過，他說，市府在實施緬街公車專用道時，沒有進行良好的社區外展溝通，如未提供中文與韓文等指引，為居民帶來不便。

崔容準也表示，他支持特殊高中改革，提議修改錄取制度，提早學生參加考試的年齡，在各區增設特殊高中等，以節省學生的通勤時間。

若當選市議員，崔容準表示，他將控制租金上漲，增加平價屋以及提升就業率等，為社區工薪階級與小商家爭取權益。

崔容準畢業於賓漢頓紐約州 立大學歷史學系，芝加哥大學攻公共政策碩士，2009年曾參選此選區市議員，但未從民主黨初選勝出。