我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

台國產疫苗高端 比AZ貴7倍 世界第2高價

20選區市議員參選人崔容準訪世報 要為小商家等爭權益

記者牟蘭／紐約報導
崔容準(左)拜訪世界日報，右為副總編輯魏碧洲。(記者牟蘭／攝影)
崔容準(左)拜訪世界日報，右為副總編輯魏碧洲。(記者牟蘭／攝影)

第20選區市議員參選人崔容準(John Choe)11日拜訪世界日報，重申支持緬街公車專用道與特殊高中入學改革，但批評市府與社區缺少溝通，並承諾當選將為當地的工薪階級、小商家等爭取權益。

法拉盛商會(Greater Flushing Chamber of Commerce)執行主任、韓裔崔容準於11日拜訪世報，闡述他對法拉盛經濟、交通、治安與教育等看法。

對於備受爭議的法拉盛緬街公車道項目，崔容準說，不少民眾對於這項計畫充滿誤解，他稱這項計畫旨在為沒有私家車的民眾提供服務，提高公車的速度，緬街也未禁止私家車通行。

崔容準稱，疫情重創小商家，客流量減少，而非因公車道導致生意下滑，只有大型商家與建商，才因該計畫受到負面影響；不過，他說，市府在實施緬街公車專用道時，沒有進行良好的社區外展溝通，如未提供中文與韓文等指引，為居民帶來不便。

崔容準也表示，他支持特殊高中改革，提議修改錄取制度，提早學生參加考試的年齡，在各區增設特殊高中等，以節省學生的通勤時間。

若當選市議員，崔容準表示，他將控制租金上漲，增加平價屋以及提升就業率等，為社區工薪階級與小商家爭取權益。

崔容準畢業於賓漢頓紐約州立大學歷史學系，芝加哥大學攻公共政策碩士，2009年曾參選此選區市議員，但未從民主黨初選勝出。

法拉盛 特殊高中 紐約州

上一則

康立基班森賀拜票 華社讚用心

下一則

紐約市居民聯盟 挺楊安澤選市長：他支持保留SHSAT

延伸閱讀

刑事鑑識專家李昌鈺支持黃敏儀選市議員

刑事鑑識專家李昌鈺支持黃敏儀選市議員
皇后區2000萬交通設施改善經費 國會眾院通過

皇后區2000萬交通設施改善經費 國會眾院通過
支持楊安澤！大連會成立 舉辦聚餐交流會

支持楊安澤！大連會成立 舉辦聚餐交流會
果蔬麵點專門店法拉盛推出七彩水餃

果蔬麵點專門店法拉盛推出七彩水餃
服務亞裔選民 亞當斯法拉盛設辦公室

服務亞裔選民 亞當斯法拉盛設辦公室

熱門新聞

上月24日攻擊林瑋致死的嫌犯菲格羅亞被警方逮捕，以誤殺罪名移送法辦。(取自ABC6視頻截圖)

嫌犯一拳致費城中餐館老闆身亡 警：不是仇恨犯罪

2021-06-04 14:42
氣象局8日下午針對紐約州、新州、康州發出嚴重雷雨警報，預示本季度第一波熱浪正式來襲。(記者張晨/攝影)

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

2021-06-08 16:03
由法國政府贈送的第二尊自由女神像將於獨立日前運抵紐約市，在國慶節長假期間佇立在艾利斯島，圖為工人在巴黎為銅像打包。(美聯社)

法贈美第二尊自由女神像 7/1到紐約

2021-06-10 09:20
越南裔警員黃飛利浦(Philip Huynh)宵禁執法被罵22次「中國佬」，近日接受採訪表示自小就因為族裔遭到霸凌。(ABC7採訪視頻截圖)

亞裔警執法被罵22次「中國佬」 稱自小就因族裔遭霸凌

2021-06-11 15:49
國家氣象局發布嚴重雷雨警報，強風強雨造訪紐約。(記者張晨/攝影)

國家氣象局發布嚴重雷雨警報 強風強雨造訪紐約

2021-06-04 16:13
紐約市目前已經有超過57%的成年人完成接種，近66%的成人完成至少一劑接種，10日全市七天平均檢測陽性率為0.71%。（州長辦公室提供）

紐約近期8成確診者染4大變種病毒 近5%為印度變種

2021-06-11 09:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？
姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎
美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種

美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種
45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？

45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？
惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚

惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚