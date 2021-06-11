刑事鑑識專家李昌鈺支持黃敏儀選市議員

李昌鈺(右)支持黃敏儀(左)參選第20選區市議員一職。(黃敏儀競選團隊提供)

刑事鑑識專家李昌鈺 日前表示，支持黃敏儀(Sandra Ung)參選市議會第20選區市議員；他表示，50多年前，當地還是猶太裔聚集地，幾千元就能買下一棟舊屋，隨著亞裔 居民的遷入，當地經濟蓬勃發展，但疫情期間遭受重創，他期盼華裔積極參政，為當地民眾發聲，帶領社區走出陰霾。

李昌鈺11日接受本報採訪時表示，他至今仍記得1965年剛來美國不久時，乘坐7號線地鐵前往法拉盛 的情景；他說，法拉盛當時還是猶太裔聚集地，幾千元就能買下一棟舊屋，「當時我有5000元，華人朋友勸我買房，外族裔友人讓我買股票，我聽了後者的話，錢全『輸』光了，不然就是百萬富翁」。

隨著亞裔居民的遷入，李昌鈺說，法拉盛的經濟蓬勃發展，緬街日益繁榮，房價也水漲船高，但新冠疫情爆發，重創當地的經濟，民眾的生活受到衝擊；他表示，今年有多位華裔參選人競選市議會第20選區市議員一職，他日前背書楊愛倫，並鼓勵更多華裔參政，帶領社區走出陰霾。

李昌鈺表示，他支持黃敏儀參選，認可她的學歷與工作背景，期盼她代表民眾發聲，「她是哥倫比亞大學法學院的畢業生，我去哥大法學院講學多次，那是最好的法學院；她也有很好工作經歷，曾和許多不同層級的議員工作，對社區非常了解，我相信她當選後能對社區有貢獻，請大家投她一票。」

對於法拉盛未來發展，李昌鈺表示，他期盼參選人改變當地的治安與交通問題，以緬街的公車專用道舉例，他說，許多非當地居民對於新規並不知情，開上緬街專用道後，被當局開罰，對民眾生活造成不便；他呼籲，新的市議員能代表當地居民向市府發聲，真正的服務社區。

黃敏儀感謝李昌鈺的肯定，她盼望能與李昌鈺合作，對抗日益增加的反亞裔仇恨犯罪；她說，自己多次組織活動，並且在媒體與網路上發聲，呼籲嚴懲仇恨亞裔犯罪，若當選，她將與各級民選官員推動修法，改變仇恨犯罪的認定與起訴條件，確保執法機關認真嚴肅地處理每一件報案。

今年的初選將於6月22日星期二舉行，選民也可以在6月12日到20日間提前投票，投票站地點與開放時間請上網站https://findmypollsite.vote.nyc/查詢。