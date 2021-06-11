挺楊安澤選市長 紐約市居民聯盟：他支持保留SHSAT

紐約市居民聯盟負責人胡小媛表示，紐約市居民聯盟背書楊安澤參選市長，期盼他再創彭博任期經濟的繁榮。(線上會議視頻截圖)

華人家長組成紐約市 居民聯盟11日在線上記者會上宣布，他們背書楊安澤 (Andrew Yang)參選市長，寄望他像前任市長彭博(Michael Bloomberg)，帶領全市走出疫情的陰霾，並重申他支持八所特殊高中 保留入學考試(SHSAT)，與在各區增加特殊高中，以新的考試制度錄取學生。

紐約市居民聯盟負責人胡小媛表示，現任市長白思豪(Bill de Blasio)任期的八年內，全市的教育、治安與市民的生活品質每況愈下，亟需一位新市長帶領民眾走出疫情造成的負面影響。

胡小媛以另一位市長參選人、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)​比較，並表示，對方擔任布碌崙區長多年，政績泛善可陳， 而楊安澤作為一名華裔企業家，將為紐約市帶來新思路與新氣象，期盼他再創彭博任期繁榮的經濟，「若他能當選，將鼓勵更多華裔後代參政，譜寫華裔參政的新篇章」。

對於紐約市未來發展，胡小媛說，全市的遊民問題嚴重，政府連年撒錢，每名遊民一年的預算是3萬5000元，但遊民只增不減，近期甚至有多名遊民無故攻擊亞裔，成為城市的安全隱患，她希望楊安澤上任後能改善這一問題。

對於紐約市的教育問題，胡小媛表示，楊安澤通過文字與口頭向紐約市居民聯盟澄清，他支持保留紐約市現有的八所特殊高中的入學考試，並要求在各區增加特殊高中，以客觀的多元化方式錄取學生。

紐約市居民聯盟當日還背書前州參議員艾維樂(Tony Avella)參選市議會第19選區的市議員、第30選區的市議員霍頓(Robert Holden)競選連任以及臧東慧參選第29選區的市議員與莫美倫(Maud Maron)參選第一選區的市議員。