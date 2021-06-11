我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

手機拍下佛洛伊德遭警壓頸 目擊者獲普立茲特別獎

紐時：FDA下令6000萬劑疑遭污染嬌生疫苗應作廢丟棄

挺楊安澤選市長 紐約市居民聯盟：他支持保留SHSAT

牟蘭
紐約市居民聯盟負責人胡小媛表示，紐約市居民聯盟背書楊安澤參選市長，期盼他再創彭博任期經濟的繁榮。(線上會議視頻截圖)
紐約市居民聯盟負責人胡小媛表示，紐約市居民聯盟背書楊安澤參選市長，期盼他再創彭博任期經濟的繁榮。(線上會議視頻截圖)

華人家長組成紐約市居民聯盟11日在線上記者會上宣布，他們背書楊安澤(Andrew Yang)參選市長，寄望他像前任市長彭博(Michael Bloomberg)，帶領全市走出疫情的陰霾，並重申他支持八所特殊高中保留入學考試(SHSAT)，與在各區增加特殊高中，以新的考試制度錄取學生。

紐約市居民聯盟負責人胡小媛表示，現任市長白思豪(Bill de Blasio)任期的八年內，全市的教育、治安與市民的生活品質每況愈下，亟需一位新市長帶領民眾走出疫情造成的負面影響。

胡小媛以另一位市長參選人、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)​比較，並表示，對方擔任布碌崙區長多年，政績泛善可陳， 而楊安澤作為一名華裔企業家，將為紐約市帶來新思路與新氣象，期盼他再創彭博任期繁榮的經濟，「若他能當選，將鼓勵更多華裔後代參政，譜寫華裔參政的新篇章」。

對於紐約市未來發展，胡小媛說，全市的遊民問題嚴重，政府連年撒錢，每名遊民一年的預算是3萬5000元，但遊民只增不減，近期甚至有多名遊民無故攻擊亞裔，成為城市的安全隱患，她希望楊安澤上任後能改善這一問題。

對於紐約市的教育問題，胡小媛表示，楊安澤通過文字與口頭向紐約市居民聯盟澄清，他支持保留紐約市現有的八所特殊高中的入學考試，並要求在各區增加特殊高中，以客觀的多元化方式錄取學生。

紐約市居民聯盟當日還背書前州參議員艾維樂(Tony Avella)參選市議會第19選區的市議員、第30選區的市議員霍頓(Robert Holden)競選連任以及臧東慧參選第29選區的市議員與莫美倫(Maud Maron)參選第一選區的市議員。

紐約市 楊安澤 特殊高中

上一則

華裔性侵受害人頻遭裸照威脅 檢方：散布者恐被關一年

延伸閱讀

提前投票前最後辯論 亞當斯回歸…聚焦治安 楊安澤稱將增警力

提前投票前最後辯論 亞當斯回歸…聚焦治安 楊安澤稱將增警力
消防員工會支持政治新面孔 楊安澤民調跌至第3

消防員工會支持政治新面孔 楊安澤民調跌至第3
紐約客談／市長初選逼近 各參選人手段百出

紐約客談／市長初選逼近 各參選人手段百出
支持楊安澤！大連會成立 舉辦聚餐交流會

支持楊安澤！大連會成立 舉辦聚餐交流會
楊安澤獲紐約市消防員工會背書 最新民調支持率跌至第3

楊安澤獲紐約市消防員工會背書 最新民調支持率跌至第3

熱門新聞

上月24日攻擊林瑋致死的嫌犯菲格羅亞被警方逮捕，以誤殺罪名移送法辦。(取自ABC6視頻截圖)

嫌犯一拳致費城中餐館老闆身亡 警：不是仇恨犯罪

2021-06-04 14:42
氣象局8日下午針對紐約州、新州、康州發出嚴重雷雨警報，預示本季度第一波熱浪正式來襲。(記者張晨/攝影)

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

2021-06-08 16:03
由法國政府贈送的第二尊自由女神像將於獨立日前運抵紐約市，在國慶節長假期間佇立在艾利斯島，圖為工人在巴黎為銅像打包。(美聯社)

法贈美第二尊自由女神像 7/1到紐約

2021-06-10 09:20
國家氣象局發布嚴重雷雨警報，強風強雨造訪紐約。(記者張晨/攝影)

國家氣象局發布嚴重雷雨警報 強風強雨造訪紐約

2021-06-04 16:13
疫苗接種在4月6日達到高峰後，接種速度不斷在下降。（記者黃伊奕／攝影）

疫苗瓶頸 紐約市11郵編區接種率僅三成

2021-06-09 09:16
涉嫌殺害耶魯華生蔣凱文的兇嫌潘勤軒，尋求降低保釋金額。(警方提供)

潘勤軒取回眼鏡、獲准使用電話 申請保釋金降至100萬

2021-06-04 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏
「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡

「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡
美國年輕人打疫苗後 數百人爆「心肌炎」CDC展開調查

美國年輕人打疫苗後 數百人爆「心肌炎」CDC展開調查
房價漲、股價飆 美國人錢多多 家庭淨值逼近137兆元

房價漲、股價飆 美國人錢多多 家庭淨值逼近137兆元