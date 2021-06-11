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紐約客談／市長初選逼近 各參選人手段百出

紐約客談

紐約市初選迫在眉睫，今年首度採用排序複選制投票，讓政治競選活動也產生變化，各參選人都積極應戰，爭取最大範圍的支持；最受矚目的市長選舉，主要參選人每天的風吹草動，是好是壞都會影響選舉結果，也見參選人心焦火燎，各種手段百出。

市主計長斯靜格顯然屬於激進反擊派，之前感受到楊安澤的威脅時，直指對方是「共和黨人」，想引起選民的反感；他也被疑教唆示威者到楊安澤主辦的造勢活動上鬧事，讓楊安澤無奈至極，連接下來的行程都不敢再第一時間公布。

當賈西亞逐漸鋒芒畢露，斯靜格也立即反擊，公布一項報告，指出她在擔任清潔局長時任職疏忽，將工作交給辦事能力不足、逃稅欺詐的承包公司；換言之就是指賈西亞做事不夠謹慎，擔不起市長一職。

可賈西亞自辭職以來已有九個月，不早不晚，斯靜格偏偏在這個節骨眼上發布這個報告，時間點難免讓人起疑。

布碌崙區長亞當斯近期在民調中領先，面對不利傳聞都小心回擊，近日被爆出早移居到新澤西州；為力證自己是布碌崙居民，多次邀請媒體到家中探訪，可惜媒體也不好糊弄，至今也沒能成功洗白；楊安澤甚至要他出示E-ZPass過橋費收據，因為他若通勤前往新州，必有付費紀錄。

「說多錯多」，或許亞當斯意識到現在少說話最有利，周四的市長電視辯論賽，他一度拒絕應戰，到最後時刻才改變心意參加。

楊安澤作為唯一有家人助陣的參選人，妻子呂艾玲搶盡風頭，也幫了大忙；她在公開場合中經常伴隨左右，在反亞裔仇恨、性侵課題上積極聲援，近期也開始為丈夫奔走社區，是可遇不可求的賢內助。

紐約客談，每周二至周六見報。

楊安澤 紐約市 布碌崙

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