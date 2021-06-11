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日落公園市議員 激進派溫和派廝殺

記者黃伊奕／紐約報導
市議員38區參選人林煜。（取自林煜競選網站）
市議員38區參選人林煜。（取自林煜競選網站）

選區包括布碌崙(布魯克林)日落公園8大道的市議會第38選區，今年迎來約七名民主黨籍參選人，日落公園過去一直是民主黨激進派與溫和派爭奪主要「戰場」之一，此次選舉的競爭也十分激烈。

市議會38選區涵蓋日落公園、紅溝區、戴克高地、Windsor Terrace、波羅園等地，根據2010年人口普查數據，當地人口總數為15萬7282人，其中西語裔占43.9%，亞裔占32.7%，白人占17.2%，非洲裔占4.6%。

目前38選區市議員為萬齊家(Carlos Menchaca)，也是市議會移民委員會主席，曾力主推出市民卡(IDNYC)以及積極推動無論移民身分均可投票的「參與式預算」，任期因最終反對工業城(Industry City)土地用途重新規畫備受爭議，該項目支持者認為可徹底改變布碌崙日落公園海濱建設，並帶來數千個工作崗位，但反對者認為該計畫會進一步推動日落公園貴族化。該選區七名民主黨籍參選人中，萬齊家未背書其中任何一人。

日落公園近幾年成為民主黨激進派與溫和派爭奪主要「戰場」之一，去年州眾議會選舉中，第51選區州眾議會助理議長奧迪茲(Felix Ortiz)，敗給民主黨激進左派參選人米婷絲(Marcela Mitaynes)；此次市議會38選區競選中，三名左派參選人阿維萊斯(Alexa Aviles)、卡馬雷拉(Rodrigo Camarena)、潘特(Jacqui Painter)，獲得聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez ，簡稱AOC)等多名極左派民選官員背書。

華裔參選人林煜與服務布碌崙第七社區委員會的參選人祖尼加(Cesar Zuniga)，參選政見屬溫和派，目前日落公園華裔選民大部分支持林煜，並計畫將林煜選為投票紙上唯一的支持者，但一些社區代表指這並非明智之舉；參與社區工作多年的陳偉儀提醒選民，林煜支持者可以將第一選擇投給林煜，但不應該浪費填寫第二選擇的機會，建議民眾將祖尼加列入第二選擇；陳偉儀表示祖尼加參與社區事務多年，了解華裔社區需求，這樣即使林煜落選，當地華裔民眾也能在市議會有較為合適的代表。

圖說：市議員38選區參選人(左起)：林煜、祖尼加、卡馬雷拉、阿維萊斯、潘特。（取自各競選網站）

市議員38區參選人潘特。（取自潘特競選網站）
市議員38區參選人潘特。（取自潘特競選網站）
市議員38區參選人阿維萊斯。（取自阿維萊斯競選網站）
市議員38區參選人阿維萊斯。（取自阿維萊斯競選網站）
市議員38區參選人卡馬雷拉。（取自卡馬雷拉競選網站）
市議員38區參選人卡馬雷拉。（取自卡馬雷拉競選網站）
市議員38區參選人祖尼加。（取自祖尼加競選網站）
市議員38區參選人祖尼加。（取自祖尼加競選網站）
市議員38區參選人林煜。（取自林煜競選網站）
市議員38區參選人林煜。（取自林煜競選網站）

日落公園 民主黨 華裔

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