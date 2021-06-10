紐約客談／白思豪與8參選人互噴 誰能治理紐約市？

紐約市 長民主黨初選第二場電視辯論日前舉行，各參選者除闡述自己政策理念，及攻擊對手外，還都不遺餘力地討伐現任市府無作為，除認可市長白思豪 的免費學前班政策外，其他方面表現都不及格。

白思豪次日在記者會上被問及參選人表現，他毫不客氣地說，「沒有任何人顯示出能夠領導紐約市走上疫情 後復甦之路的能力」，並強調很多人提出的政策觀點，根本就是紐約已經在實施的，暗指其政策完全沒有問題，自己治理有方。

那麼白思豪和市長參選者們到底誰在虛報，誰在說謊？新一任市長，真的能比白思豪做得好嗎？政績的好壞，到底是用數據說話，還是民眾的直觀感受更準確？

近年來白思豪的領導下，紐約市遊民問題愈發嚴重，民眾在街上感到不安全，這些問題在新冠疫情爆發後愈發嚴重，如今，如何改善治安已經成為幾乎所有選民最關心的問題，治安差，肯定不能只怪白思豪，但他作為一市之長，理應領導各政府部門間協調合作，打擊犯罪，解決遊民問題，他不能推脫責任，只說大力修建遊民收容所情況下，街上遊民數量在減少，在這裡，民眾的真實感受才是評判標準。

再看幾名當前在選戰中持領先位置的參選人，許多觀點並無過大差異，但沒有人獲得白思豪的讚賞，還被批不真正了解紐約市問題，其中楊安澤稱白思豪過早支出太多聯邦救濟款的觀點更是被白思豪直接批評「不懂政府運作」。

誰能真正治理紐約市？紐約民眾給出了白思豪答案，那就是他不能，而接下來誰可以？恐怕也將是一場「美麗」的賭注。