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斯靜格表親大義滅親 背書對手賈西亞

記者顏潔恩／紐約報導
市主計長斯靜格醜聞纏身，親屬也不支持其當選市長。(本報檔案照)
市主計長斯靜格醜聞纏身，親屬也不支持其當選市長。(本報檔案照)

紐約市長初選來臨之際，前清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)民調數字見好，連市主計長斯靜格(Scott Stringer)的一名表親都決定大義滅親，轉向背書賈西亞；該名表親阿布朱格(Liz Abzug)也來自政治世家，母親是曾參選紐約市長的女性國會眾議員，「是時候讓有能力的女性來領導紐約市」，阿布朱格表示不支持斯靜格與他的性醜聞無關。

斯靜格與阿布朱格是表親關係，阿布朱格9日在曼哈頓以她母親命名的公園宣布，是時候讓女性來帶領紐約市；其母親於1977年曾參選紐約市長，是史上首名競選該職的女性。

阿布朱格表示在那此後出現過109名男性市長，認為紐約市由男性管理的時間過於漫長，現在終於出現一名既有能力、膽識、且關愛紐約市的女性參選人，應給予支持；她也強調，不支持斯靜格與他的性醜聞無關，她在很早以前就看中賈西亞的管理能力、以及其在多個市府機構裡的工作經驗。

斯靜格辦公室數天前發布一項報告，意指賈西亞還擔任清潔局局長、以及負責食物管理和分發時，因疏忽造成預算虧損，要求對她展開審計調查。

賈西亞對這份報告發布的時間點感到可疑，「竟然會利用職權來反擊對手」，就連市長白思豪(Bill de blasio)也同意時間點不尋常，「並不意外，我們過去也經常看到這樣的手段」。

但儘管如此賈西亞勢不可擋，已連續拿下多個背書，日前造訪布碌崙(布魯克林)華社時，參與活動的中華公所主席于金山表示，會排賈西亞為第一選擇；他說當初華埠疫苗分配不均勻，在賈西亞的建議下，才得以提升當地接種率，為此非常感激。

賈西亞(左四)日前造訪布碌崙美國亞裔社區聯合總會。(記者顏潔恩/攝影)
賈西亞(左四)日前造訪布碌崙美國亞裔社區聯合總會。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市 華埠 布碌崙

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