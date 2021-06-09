涉助葛謨濫權出書 多名助手收到傳票

紐約東區聯邦檢察官辦公室已就葛謨涉嫌濫權出書一事，向多名葛謨的高級助手發出傳票。（皇冠出版社）

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)此前被指濫用公權出版回憶錄；華爾街日報報導，紐約東區聯邦檢察官辦公室已就此事展開調查，並向多名葛謨的高級助手發出傳票，索要去年夏天葛謨聯繫出版商的相關文件和聯繫信息；據稱，這是聯邦政府有關葛謨養老院疫情 隱瞞指控調查的一部分。

葛謨出版的「美國危機」(American Crisis: Leadership Lessons from the Covid-19 Pandemic)已經為他帶來500萬元收入，該書由皇冠出版社(Crown)出版；根據報導，傳票上月就已送至此前曾公開聲稱協助葛謨出書的幾名助手手中；此前的指控稱，葛謨在州府的多名高級助手曾協助他修訂、複印、運送書稿、聯繫出版商、參與推廣，但葛謨一直表示助手都是自願工作，並非濫用公權。

除了出書醜聞外，葛謨目前仍然深陷性騷醜聞和養老院醜聞的調查之中；州檢察長詹樂霞(Letitia James)目前正在監督獨立調查團調查性騷指控以及濫權出書，同時聯邦政府也在調查葛謨的養老院疫情隱瞞的指控。

葛謨此前被指去年故意掩蓋養老院新冠死亡人數，他一直辯稱需要時間核實所有死亡，以免落下把柄帶來不必要的政治壓力，因此暫時「凍結」了養老院死亡人數；但東窗事發後，葛謨遭到州眾議員彈劾，紐約政要紛紛要求葛謨辭職。

同時，聯邦政府也在調查州府去年預算案中為養老院高管提供豁免權的政策，是否為導致養老院和醫院疫情加重的原因；葛謨此前一直否認所有針對他的指控，但今年2月詹樂霞公布養老院疫情數字掩蓋案後，葛謨也承認州府本該在公布信息方面做得更好。