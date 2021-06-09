賈西亞訪亞總會：將增警力護社區

賈西亞和十多名華裔業者在談話後走訪8大道了解當地商業情況。(記者顏潔恩/攝影)

市長參選人、前清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)8日造訪布碌崙(布魯克林)美國亞裔 社區聯合總會，向華人 介紹自己，並走訪8大道了解當地商業情況；賈西亞表示，族裔多元化是紐約市 的魅力所在，她說要增加警力來保護社區，應對亞裔仇恨犯罪。

賈西亞和其團隊8日造訪日落公園，與亞總會會長陳善莊、中華公所主席于金山、以及其他僑團領袖、商家見面；賈西亞表示，自己是土生土長的布魯克林人，自己是被父母領養，其他四名兄弟姊妹也來自不同族裔，自小就能擁抱多元族裔文化。

「我希望讓紐約市成為一個所有人都想成家立業的地方。」賈西亞表示，首先需確保社區治安良好，才能實現這個目標；她提到近期針對亞裔仇恨犯罪猖獗，社區要加強警力來維護治安，同時確保犯罪者獲得應有的法律制裁。

賈西亞和十多名華人也步行到8大道走訪社區，很多華裔業者指出，新冠疫情前生意爆滿的店面，現在卻門可羅雀，還有許多華人大型酒樓倒閉，街道上出現不少從所未有的空店舖，希望下屆紐約市長可採取行動促進業者的銷售。

賈西亞說紐約市正走出疫情，她也意識到需幫助企業和小商家創造更多就業機會，居民的生活品質才能真正提升；她也說亞裔雖占據紐約市的不小比率，可是資源分配不足，若當選後一定會改變這個情況，讓社區組織有足夠資源發展項目，優化居民的生活。

至今已有五名市長參選人到訪過亞總會，陳善莊表示賈西亞之前便多次主動聯繫，但因排期問題未能提前來拜訪，一次次的接洽後還是想要參與談話，說明其誠意十足；他表示現在很難定奪哪名參選人有勝出機會，而在排序複選制投票(Ranked Choice Voting)新制度下，不妨讓選民了解更多參選人的政綱。