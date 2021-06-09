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楊愛倫承諾當選將改善長者服務

記者朱蕾／紐約報導
楊愛倫(前排左三)表示，將從住房、照顧、健保等多方面改善年長者服務，前排左四為金兌錫。(記者朱蕾/攝影)
楊愛倫(前排左三)表示，將從住房、照顧、健保等多方面改善年長者服務，前排左四為金兌錫。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛市議員參選人楊愛倫(Ellen Young)8日宣布針對年長者的政見，表示若當選，將從住房、照顧、健保等多方面改善年長者服務。

楊愛倫表示，社區老年人經常被忽視，保障年長者的權益非常重要；「我任州眾議員時，曾是眾議會老齡委員會委員，並為社區老人中心、非營利醫療服務機構等爭取盡可能多的經費」，她也表示自己長期服務社區老人中心，「我最自豪的成就之一是創辦專門為老年人開設的金齡學苑。」

楊愛倫表示，新冠疫情對老人社區的打擊最大，隨著全市逐步恢復，老人中心也即將可以重開，社區長者們需要各方面支持，從陪伴到心理健康服務，因此社區的老人服務機構必須獲得更多資源。

「我若當選市議員，將竭盡所能建造更多的老人住房，讓紐約市對老年人來說更能負擔得起。」楊愛倫說，「我將努力為長者爭取擴大社會服務和醫療保健選擇，尤其要大力推動降低處方藥的收費；我的辦公室也將增加對送餐計畫的資助，並確保本地非營利組織擁有服務老年人所需的資源。」

州眾議員金兌錫(Ron Kim)表示，「全市以及全州的老人社區遭受疫情帶來的嚴重影響，紐約市亞裔耆老比其他族裔耆老更易出現心理問題，我們需要市府、法拉盛的市議員了解移民長者的需要，」。

金兌錫說，「楊愛倫在我的辦公室工作時，是老人權益的最強倡導者；她任州議員期間，從爭取增加老年住房供應到為老人中心獲得急需的州經費等所有方面都有出色表現，我相信，當她成為市議員後，仍會在市議會盡全力為長者爭取權益。」

老人中心 紐約市 法拉盛

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