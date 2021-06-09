我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增274例、25死 新北162例最多

舊金山仇亞案激增 今年已11宗 超過去年

捷運局代局長芬博格 獲提名任MTA主席

記者和釗宇／紐約報導
新任MTA執行長將由現MTA發展官萊博擔任。（州長辦公室提供）
新任MTA執行長將由現MTA發展官萊博擔任。（州長辦公室提供）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)8日宣布，提名現紐約市捷運局(NYCT)代局長芬博格(Sarah Feinberg)擔任大都會運輸署(MTA)主席；芬博格在疫情期間運營紐約市地鐵和公車，並且在地鐵部署了更多警察打擊犯罪，如果提名獲得通過，她將成為史上首位女性主席；但葛謨同時提議，將MTA主席和執行長分由兩人擔任，被認為是為增加他對紐約公共交通系統的控制。

MTA表示，芬博格計畫於7月30日履新；如果芬博格的提名獲得州參議會批准，她將成為首位擔任MTA主席的女性；在擔任捷運局代局長前，芬博格就是MTA董事會成員；知情人士稱，葛謨2019年就曾邀請芬博格擔任MTA主席兼執行長，但芬博格當時表示不希望同時擔任此二職。

因此，葛謨提案任命兩個不同人選分別擔任MTA主席和執行長，除芬博格擔任主席外，新任MTA執行長將由現MTA發展官萊博(Janno Lieber)擔任，負責日常運作；而現任MTA主席兼執行長費伊(Patrick Foye)，已被葛謨提名擔任帝國州發展公司(Empire State Development Corporation)代總裁兼執行長。

根據2009年通過的法案，MTA主席和執行長由同一人擔任，MTA主席的提名需要州參議會通過；根據葛謨的提案，MTA主席的人選仍須參議會通過，但無權染指MTA執行長的人選；MTA主席將負責主持MTA董事會工作，例如審批合同、預算和決定價格，MTA執行長則直接管理MTA日常工作；州議會即將休會，目前只剩兩天來審批這項提案。

州參議員拉莫斯表示，她將反對這一提案並否決芬博格的提名，「州長過度掌控MTA，這一點還未被更正，這一提案卻給他更多權力，這不是好事。」

葛謨提名現紐約市捷運局代局長芬博格擔任MTA主席。（州長辦公室提供）
葛謨提名現紐約市捷運局代局長芬博格擔任MTA主席。（州長辦公室提供）

MTA 提名 葛謨

上一則

賈西亞訪亞總會：將增警力護社區

下一則

暑期青少年線上職訓 最高補助1200元

延伸閱讀

急轉彎 紐約州長葛謨：學校室內仍須戴口罩

急轉彎 紐約州長葛謨：學校室內仍須戴口罩
只差1.4%就達7成目標…估再有8天 取消所有防疫限制

只差1.4%就達7成目標…估再有8天 取消所有防疫限制
紐約客談／教室戴口罩如兒戲 紐約州府朝令夕改

紐約客談／教室戴口罩如兒戲 紐約州府朝令夕改
葛謨：紐約州有望下周取消所有防疫限制

葛謨：紐約州有望下周取消所有防疫限制
遭性騷前助手批葛謨 像星際大戰大反派

遭性騷前助手批葛謨 像星際大戰大反派

熱門新聞

上月24日攻擊林瑋致死的嫌犯菲格羅亞被警方逮捕，以誤殺罪名移送法辦。(取自ABC6視頻截圖)

嫌犯一拳致費城中餐館老闆身亡 警：不是仇恨犯罪

2021-06-04 14:42
涉嫌攻擊亞裔女子被通輯的嫌犯。（紐約市警提供）

亞裔女搭紐約地鐵被拐杖毆打 嫌被通緝 警列仇恨犯罪

2021-06-02 20:20
涉嫌布碌崙(布魯克林)地鐵暴力案的兩名嫌犯。(市警提供)

紐約市地鐵又發生暴力案 14歲少年遭人圍攻搶劫

2021-06-03 16:33
涉嫌殺害耶魯華生蔣凱文的兇嫌潘勤軒，尋求降低保釋金額。(警方提供)

潘勤軒取回眼鏡、獲准使用電話 申請保釋金降至100萬

2021-06-04 02:30
氣象局8日下午針對紐約州、新州、康州發出嚴重雷雨警報，預示本季度第一波熱浪正式來襲。(記者張晨/攝影)

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

2021-06-08 16:03
國家氣象局發布嚴重雷雨警報，強風強雨造訪紐約。(記者張晨/攝影)

國家氣象局發布嚴重雷雨警報 強風強雨造訪紐約

2021-06-04 16:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將
專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵

專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵
紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲
世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地