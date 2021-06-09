捷運局代局長芬博格 獲提名任MTA主席

新任MTA執行長將由現MTA發展官萊博擔任。（州長辦公室提供）

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)8日宣布，提名 現紐約市捷運局(NYCT)代局長芬博格(Sarah Feinberg)擔任大都會運輸署(MTA )主席；芬博格在疫情期間運營紐約市地鐵和公車，並且在地鐵部署了更多警察打擊犯罪，如果提名獲得通過，她將成為史上首位女性主席；但葛謨同時提議，將MTA主席和執行長分由兩人擔任，被認為是為增加他對紐約公共交通系統的控制。

MTA表示，芬博格計畫於7月30日履新；如果芬博格的提名獲得州參議會批准，她將成為首位擔任MTA主席的女性；在擔任捷運局代局長前，芬博格就是MTA董事會成員；知情人士稱，葛謨2019年就曾邀請芬博格擔任MTA主席兼執行長，但芬博格當時表示不希望同時擔任此二職。

因此，葛謨提案任命兩個不同人選分別擔任MTA主席和執行長，除芬博格擔任主席外，新任MTA執行長將由現MTA發展官萊博(Janno Lieber)擔任，負責日常運作；而現任MTA主席兼執行長費伊(Patrick Foye)，已被葛謨提名擔任帝國州發展公司(Empire State Development Corporation)代總裁兼執行長。

根據2009年通過的法案，MTA主席和執行長由同一人擔任，MTA主席的提名需要州參議會通過；根據葛謨的提案，MTA主席的人選仍須參議會通過，但無權染指MTA執行長的人選；MTA主席將負責主持MTA董事會工作，例如審批合同、預算和決定價格，MTA執行長則直接管理MTA日常工作；州議會即將休會，目前只剩兩天來審批這項提案。

州參議員拉莫斯表示，她將反對這一提案並否決芬博格的提名，「州長過度掌控MTA，這一點還未被更正，這一提案卻給他更多權力，這不是好事。」