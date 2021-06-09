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服務亞裔選民 亞當斯法拉盛設辦公室

記者朱蕾／紐約報導
亞當斯(前排左四)出席其法拉盛競選辦公室開幕儀式，前排左三為顧雅明。(記者朱蕾/攝影)
亞當斯(前排左四)出席其法拉盛競選辦公室開幕儀式，前排左三為顧雅明。(記者朱蕾/攝影)

紐約市長參選人、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adam)的法拉盛競選辦公室8日開幕，表示將為亞裔選民提供更好服務，普及選舉知識。

在舞獅舞龍的熱鬧氣氛中，亞當斯、法拉盛市議員顧雅明、亞當斯法拉盛競選辦公室亞裔義工團總召集人李天驥以及各族裔代表，共同為競選辦公室的開幕剪綵。

辦公室負責人李天驥表示，「疫情後恢復的紐約需要一名有經驗、有智慧、有遠見、有愛心的領導人，帶領紐約再創輝煌，亞當斯是最好的人選；疫情期間，從醫院、市政府樓到疫情重災區，到處都能看到亞當斯忙碌的身影，他值得紐約人信賴和依靠；而且，他熟知市政工作，經驗豐富，一直與槍枝暴力和族裔不平等作鬥爭。」

李天驥也表示，「亞當斯是唯一在法拉盛設立競選辦公室的市長參選人，顯示他關心、重視華人社區。」該辦公室會為選民提供各類服務，並普及選舉知識。

紐約華裔婦女總商會會長徐朱留弟表示，無論居民還是商家，最關心的是安全，「只有紐約市安全了，我們才能安居樂業，經濟才能蓬勃發展，我希望亞當斯當選，讓紐約市重新安全。」

活動現場，也出現了幾名民眾手舉反對亞當斯的標語，不過亞當斯的情緒並未受到影響，他表示，「我們要永遠尊重與我們持不同意見者的權利，無論你是否給我投票，我當選後，只要你在紐約，就會擁有安全的環境、更好的公校系統，避免遭遇槍枝暴力，重建警方與社區間的信心；這些都是紐約人應得的。」

亞當斯還說，在法拉盛市中心緬街設立辦公室，是想表明「新老移民都是我們的朋友。」

徐朱留弟(前排左一起)、亞當斯、顧雅明及各族裔支持者共同為競選辦公室的開幕剪綵。...
徐朱留弟(前排左一起)、亞當斯、顧雅明及各族裔支持者共同為競選辦公室的開幕剪綵。(記者朱蕾/攝影)

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