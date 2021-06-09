我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增274例、25死 新北162例最多

舊金山仇亞案激增 今年已11宗 超過去年

溫塔莉訪華埠：多管齊下打擊犯罪

記者洪群超／紐約報導
溫塔莉(中)在莫虎(左二)陪同下訪問華埠，右二為于金山。（中華公所提供）
溫塔莉(中)在莫虎(左二)陪同下訪問華埠，右二為于金山。（中華公所提供）

曼哈頓地區檢察官參選人溫塔莉(Tali Farhadian Weinstein)日前走訪華埠，並在中華公所與社區人士討論社區安全問題，表示解決如今治安敗壞和仇恨犯罪的現狀需多管齊下，絕不是縱容輕罪。

溫塔莉7日在前市警總局副局長莫虎陪同下走訪華埠，從紐約中華公所門口出發，拜訪擺也街和勿街商家，並到訪美東聯成公所；亞美正義聯盟董事長李立民和亞裔健康中心行政總監黃麗芳向其介紹華人移民史。

中華公所主席于金山也向溫塔莉介紹中華公所成立和華人團結自救維護權益的歷史，隨後在會議室舉行社區安全座談，與會者還有華裔選民聯盟代表黃綺雲和曼哈頓第三社委會代表王鏑。

社區人士對於日益升高的犯罪率、針對亞裔的仇恨犯罪、和華埠的遊民問題，皆極為憂慮，希望新任地區檢察官能對這些問題提出切實的解決方案，緩解社區的不安。

溫塔莉表示，她也是移民，與父母都經過在異鄉異地生根發展的歷程，對於華人期盼治安良好的心情，完全能體會；她認為，仇恨犯罪不是一定要施暴者在犯案時喊出仇恨的話才算，執法部門應從嫌犯過去的一言一行抽絲剝繭來判斷；而改善治安要從各方面多管齊下，但像有些進步派主張縱容輕罪，不起訴200元以下的犯罪，絕不是辦法，檢察官應尋求有效而又不違反人權的解決方式。

華埠 華人 檢察官

上一則

市議會公聽 世界日報提證詞 籲支持少數族裔媒體

下一則

服務亞裔選民 亞當斯法拉盛設辦公室

延伸閱讀

芝加哥周末58人中槍5死 華埠治安事件也增

芝加哥周末58人中槍5死 華埠治安事件也增
仇恨犯罪？屋崙華埠超市棚子疑遭縱火

仇恨犯罪？屋崙華埠超市棚子疑遭縱火
李金枝訪退伍軍人會 盼終止仇恨犯罪

李金枝訪退伍軍人會 盼終止仇恨犯罪
參選曼哈頓區長 博一嵐訪中華公所

參選曼哈頓區長 博一嵐訪中華公所
洛縣全面重啟 10日社區線上會議

洛縣全面重啟 10日社區線上會議

熱門新聞

上月24日攻擊林瑋致死的嫌犯菲格羅亞被警方逮捕，以誤殺罪名移送法辦。(取自ABC6視頻截圖)

嫌犯一拳致費城中餐館老闆身亡 警：不是仇恨犯罪

2021-06-04 14:42
涉嫌攻擊亞裔女子被通輯的嫌犯。（紐約市警提供）

亞裔女搭紐約地鐵被拐杖毆打 嫌被通緝 警列仇恨犯罪

2021-06-02 20:20
涉嫌布碌崙(布魯克林)地鐵暴力案的兩名嫌犯。(市警提供)

紐約市地鐵又發生暴力案 14歲少年遭人圍攻搶劫

2021-06-03 16:33
涉嫌殺害耶魯華生蔣凱文的兇嫌潘勤軒，尋求降低保釋金額。(警方提供)

潘勤軒取回眼鏡、獲准使用電話 申請保釋金降至100萬

2021-06-04 02:30
氣象局8日下午針對紐約州、新州、康州發出嚴重雷雨警報，預示本季度第一波熱浪正式來襲。(記者張晨/攝影)

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

2021-06-08 16:03
國家氣象局發布嚴重雷雨警報，強風強雨造訪紐約。(記者張晨/攝影)

國家氣象局發布嚴重雷雨警報 強風強雨造訪紐約

2021-06-04 16:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將
專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵

專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵
紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲
世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地