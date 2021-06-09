溫塔莉訪華埠：多管齊下打擊犯罪

溫塔莉(中)在莫虎(左二)陪同下訪問華埠，右二為于金山。（中華公所提供）

曼哈頓地區檢察官 參選人溫塔莉(Tali Farhadian Weinstein)日前走訪華埠 ，並在中華公所與社區人士討論社區安全問題，表示解決如今治安敗壞和仇恨犯罪的現狀需多管齊下，絕不是縱容輕罪。

溫塔莉7日在前市警總局副局長莫虎陪同下走訪華埠，從紐約中華公所門口出發，拜訪擺也街和勿街商家，並到訪美東聯成公所；亞美正義聯盟董事長李立民和亞裔健康中心行政總監黃麗芳向其介紹華人 移民史。

中華公所主席于金山也向溫塔莉介紹中華公所成立和華人團結自救維護權益的歷史，隨後在會議室舉行社區安全座談，與會者還有華裔選民聯盟代表黃綺雲和曼哈頓第三社委會代表王鏑。

社區人士對於日益升高的犯罪率、針對亞裔的仇恨犯罪、和華埠的遊民問題，皆極為憂慮，希望新任地區檢察官能對這些問題提出切實的解決方案，緩解社區的不安。

溫塔莉表示，她也是移民，與父母都經過在異鄉異地生根發展的歷程，對於華人期盼治安良好的心情，完全能體會；她認為，仇恨犯罪不是一定要施暴者在犯案時喊出仇恨的話才算，執法部門應從嫌犯過去的一言一行抽絲剝繭來判斷；而改善治安要從各方面多管齊下，但像有些進步派主張縱容輕罪，不起訴200元以下的犯罪，絕不是辦法，檢察官應尋求有效而又不違反人權的解決方式。