力行綠生活 州參議員劉醇逸騎單車11小時到州府

劉醇逸一大早騎單車從皇后區出發，當晚抵達州府奧伯尼。(劉醇逸提供)

紐約州參議員 劉醇逸6日騎單車從他代表的選區、皇后區 貝賽(Baysid出發，一路騎行至州府奧伯尼(Albany)，全程164哩，歷時約15個半小時；熱愛騎單車的劉醇逸鼓勵更多人加入單車一族，倡導環保健康生活。

劉醇逸7日表示，自他2019年成為州參議員後，一直有騎單車到州府的想法，本周是今年議會會期的最後一周，他果斷決定實現這一想法，「最初有幾個人表示會和我一起騎，但最後因為天氣太熱等原因都退出了。」

劉醇逸6日清晨5時30分左右從位於皇后區貝賽(Bayside)的家出發，當晚9時左右到達州府，總共11個小時的騎行，中間共休息了約四個半小時，一天的三餐都在途中解決。

此次164哩路的騎行還不是劉醇逸騎過的最長一段路；他表示，他最長騎過200哩路，但那次是在紐約長島，路途較為平緩，而此次相對有些難度，雖然距離沒有那麼長，但是途中要經過很多山路。

劉醇逸騎單車從皇后區貝賽到奧伯尼，全程164哩。(劉醇逸提供)

劉醇逸還說，這次最大的挑戰是能否在天黑之前到達目的地，因為到達終點前的約20哩路，街上沒有路燈，在黑天環境下騎車頗具挑戰性，直到進入奧伯尼後的最後半哩路才又有了路燈。

完成了首次從選區騎單車到州府後，劉醇逸說，「感覺很好，我不是以很快的速度騎行，因此不會導致很累；而且考慮到高溫天氣，我採取相對容易的模式，也不想在途中發生任何問題。」

州議會會期計畫在10日完成本會期全部議程，劉醇逸還準備11日從州府騎車回皇后區；他說，「能否成行取決於兩個因素：州府的工作如期結束以及天氣允許」。

劉醇逸表示，皇后區貝賽和州府之間，約一半的路程有很好的單車道，名為「帝國州小徑」(Empire State Trail)，未來會擴展到全程；「騎車不僅有益身體健康，而且是很好的交通方式」，他希望可以帶動更多民眾加入騎單車行列。