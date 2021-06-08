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競選布碌崙區長 康立基期待華裔接棒

記者黃伊奕／紐約報導
康立基(一排左四)獲得紐約台山聯誼會背書。（記者黃伊奕／攝影）
康立基(一排左四)獲得紐約台山聯誼會背書。（記者黃伊奕／攝影）

正在參選布碌崙(布魯克林)區長的康立基(Robert Cornegy)日前獲得紐約台山聯誼會背書；他承諾當選會重視華裔社區聲音，並期待未來能有一名華裔出來參選布碌崙區長，接自己的班。

康立基日前在布碌崙班森賀接受台山聯誼會背書，表示作為六個孩子的父親，他和大部分華裔家長一樣重視教育，過去也帶隊反對市府意圖取消特殊高中入學考試等錄取改革計畫；作為非洲裔的他指出，非洲裔、西語裔學生在特殊高中錄取比率低，但這是政府教育資源分配不均造成，應通過增設資優班等方式，在平等的錄取條件下，提升不同族裔學生進入特殊高中的機會。

康立基也說，他非常重視小商家生存環境，若當選布碌崙區長，在上任前100天的規畫之一就是盡可能幫助小商家從疫情中盡快恢復；他也重視治安，反對減少警察經費，重視少數族裔女性商業發展以及長者福利。

紐約台山聯誼會會長甄錦榮表示，康立基政治理念與華裔民眾關注利益相近，過去接觸下也肯定他的為人，因此決定背書他；當日台山聯誼會兩位創會元老黃有年與陳麗嫻也到場支持。

康立基對能獲得該聯誼會支持表示感謝，同時他指出非洲裔民眾過去經歷長期的抗爭，才能像現在一樣發出自己的聲音，華裔社區如今也同樣面臨著缺乏代表性的問題；如果他能當選，日後一定仔細聆聽華社需求，同時也更希望能有一名華裔在自己任期結束之際出來參選並且順利當選，成為布碌崙首位華裔區長。

華裔 布碌崙 特殊高中

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