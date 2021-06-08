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為市長參選人支招 韋納自誇「好幫手」

記者顏嘉瑩／紐約報導
韋納表示自己向某位市長參選人提供政策上的「非正式建議」，但卻拒絕透露對象。(歐新社)
韋納表示自己向某位市長參選人提供政策上的「非正式建議」，但卻拒絕透露對象。(歐新社)

距離紐約市長初選進入最後衝刺階段，而據多家媒體報導，醜聞纏身、因性犯罪而被判刑的前國會眾議員韋納(Anthony Weiner)透露，也曾競選過紐約市長的他正在為目前的一位市長參選人競選政策支招；但他表示，他的出謀畫策屬於「非正式建議」，也拒絕透露幫助的是哪一位參選人，不過自信指出自己將會成為一個很好的競選經理。

擔任國會眾議員超過12年的韋納，一度被視為冉冉升起的新星，卻多次傳出性醜聞；2011年他在網上與年輕女性互換露骨文字及照片、2012年也曾傳自己生殖器照片給一名女性；在2016年1月、時年51歲的韋納，還曾對一名15歲少女發送猥褻短信，並在2017年當庭含淚認罪，被判監禁21個月，並註冊為「性犯罪者」，他已於2019年出獄。

韋納日前接受「紐約時報」採訪時，表示自己向某位市長參選人提供政策上的「非正式建議」，不過卻拒絕透露是哪一位參選人，表示若公布名字，將「會傷害他」；他也說，並未密切關注此次的市長選舉，但自己會是一個很好的競選團隊經理。

他表示，自己參加了一個12階段的戒除性成癮計畫，不過被註冊為性犯罪者的他，仍然很難找到工作，更不用說從政了，「要找到能不受媒體打擾，能工作的地方非常少。」

去年韋納花了大部分時間在布碌崙(布魯克林)營運一間叫做「IceStone」的公司，該公司生產有助於永續環境的桌面；他計畫將於不久後辭去首席執行官的工作，試圖將公司轉為「員工合作經營」(worker-run cooperative)的公司。

根據最新的市長初選民意調查顯示，布碌崙區長亞當斯擁有22%的支持率，為目前第一；華裔市長參選人楊安澤以16%的支持率居第二位；前清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)以15%的支持率緊追在後。

紐約市 布碌崙 眾議員

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