李金枝訪退伍軍人會 盼終止仇恨犯罪
參選曼哈頓第一選區市議員的李金枝日前拜訪華埠紐約華裔美國退伍軍人會，對於近日激增的反亞裔歧視案及治安問題，表示將會透過教育和提供全面精神健康服務，以其長期的解決仇恨犯罪，同時她也全力支持警員族裔多元化，希望看到更多會說中文或其他語言的亞裔警員，為社區服務。
當天李金枝與新任主席伍元天、卸任主席朱超然、副主席黃建中、鄧燦業、謝國寶，幹事梅本立及會員等就社區關心的議題，包括治安、經濟復甦和華裔軍人忠烈坊等討論。
李金枝表示若當選，社區治安將會是任內的重點關注；對於警察經費，她希望是警局能提供透明的經費報告，以便了解內部經費運作使用。
對於在疫情期間受到影響的華埠，要如何在疫後復甦，李金枝承諾她將為社區發聲，表示若當選，她將會密切監督市和州政府援助項目的執行，確保經費能到受疫情衝擊最大的社區和小商家手上，而非大型企業。
另外目前正在市地標保護委員會(Landmarks Preservation Commission)收集社區意見的華裔軍人忠烈坊定為地標案，李金枝表示，將忠烈坊列為地標有助於其保護工作，也將在未來研討該已出現裂痕的牌坊修復方案。
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