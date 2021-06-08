李金枝訪退伍軍人會 盼終止仇恨犯罪

李金枝(左一)6日拜訪華埠紐約華裔美國退伍軍人會。(李金枝競選團隊提供)

參選曼哈頓第一選區市議員的李金枝日前拜訪華埠 紐約華裔 美國退伍軍人會，對於近日激增的反亞裔 歧視案及治安問題，表示將會透過教育和提供全面精神健康服務，以其長期的解決仇恨犯罪，同時她也全力支持警員族裔多元化，希望看到更多會說中文或其他語言的亞裔警員，為社區服務。

當天李金枝與新任主席伍元天、卸任主席朱超然、副主席黃建中、鄧燦業、謝國寶，幹事梅本立及會員等就社區關心的議題，包括治安、經濟復甦和華裔軍人忠烈坊等討論。

李金枝表示若當選，社區治安將會是任內的重點關注；對於警察經費，她希望是警局能提供透明的經費報告，以便了解內部經費運作使用。

對於在疫情期間受到影響的華埠，要如何在疫後復甦，李金枝承諾她將為社區發聲，表示若當選，她將會密切監督市和州政府援助項目的執行，確保經費能到受疫情衝擊最大的社區和小商家手上，而非大型企業。

另外目前正在市地標保護委員會(Landmarks Preservation Commission)收集社區意見的華裔軍人忠烈坊定為地標案，李金枝表示，將忠烈坊列為地標有助於其保護工作，也將在未來研討該已出現裂痕的牌坊修復方案。