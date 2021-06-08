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參選曼哈頓區長 博一嵐訪中華公所

記者顏嘉瑩／紐約報導
博一嵐7日拜訪中華公所，闡述政見。(記者顏嘉瑩/攝影)
博一嵐7日拜訪中華公所，闡述政見。(記者顏嘉瑩/攝影)

參選曼哈頓區長的博一嵐(Lindsey Boylan)，7日拜訪華埠紐約中華公所；曾參與管理紐約市政府樓以及公園的她，提及社區公園的重要性，而中華公所主席于金山則希望新任區長能夠推廣觀光，協助社區更快搭上經濟復甦的腳步。

年僅30多歲的博一嵐表示，自己擔任公職已久，職業生涯中致力於為解決複雜的城市問題，提出大膽的方案，包括她過去近十年期間，專注在城市規畫及管理，期間參與中城布萊恩公園、先驅廣場(Herald Square)及格里利廣場(Greeley Square)，還有百老匯及曼哈頓多個公共空間的主要徒步區規畫。

于金山表讚賞布萊恩公園，表示現在的公園乾淨漂亮，他也希望未來的區長能夠協助推廣觀光，「這是目前對華埠而言很重要的事」；同時他也希望看到華埠能夠有更多綠地，博一嵐則表示若成功當選，將會協助爭取建設華埠的文化中心。

對於社區關心的監獄議題，博一嵐贊成關閉雷克島監獄，但反對在社區興建城區監獄；她表示，在去年5月時，所有紐約市的監獄人口不到4000人，目前已存在的社區拘留所和監獄，則可以容納3000人，「如果我們能夠單純的將預審人數降低到3000人以下，就可以在不需新建監獄下關閉雷克島。」

針對特殊高中入學考試，她則認為反對取消考試，同時也應該要增加特殊高中數量，讓其他族裔的學生有平等教育的機會。

博一嵐(右)訪問中華公所，于金山(左)期待新區長能協助推廣觀光。(記者顏嘉瑩/攝...
博一嵐(右)訪問中華公所，于金山(左)期待新區長能協助推廣觀光。(記者顏嘉瑩/攝影)

監獄 紐約市 華埠

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