郵遞員工會 背書黃敏儀

黃敏儀(左)承諾，將保障郵遞員的工作安全，並且捍衛社區所需的郵政服務，右為吳鋒良。(黃敏儀競選團隊提供)

全國郵遞員工會紐約 分會(The National Association of Letter Carriers' New York Association)7日宣布背書黃敏儀(Sandra Ung)競選紐約法拉盛 選區市議員；黃敏儀承諾若當選，將保障郵遞員的工作安全，並且捍衛社區所需的郵政 服務。

紐約郵遞員工會主席曼戈爾德(George T. Mangold)說：「我很榮幸代表2萬6000名郵遞員與他們的家庭宣布，我們支持黃敏儀競選市議員。黃敏儀了解郵政系統以及郵務人員所面臨的問題，一直與我們站在同一陣線，她尊重且支持工會為20選區工薪家庭所做的努力，我們期待她當選。」

擁有30年工作經驗的華裔郵遞員吳鋒良(Lorson Ng)說：「我一直在法拉盛地區送信，見證了這個社區的發展與變遷，很高興看到像黃敏儀這樣具備高學歷、豐富經驗和服務熱忱的年輕一代參選公職、回饋社區。」

黃敏儀感謝郵遞員工會的支持，並表示，「無論晴雨，郵遞員都不畏辛勞的為居民與商家遞送郵件與包裹；疫情期間，我們更加依賴他們，讓我們得以與家人朋友保持聯繫，及訂購生活必需品」；然而近期反亞裔仇恨犯罪與暴力層出不窮，許多郵遞員向她反映，因為需要單獨在不同的區域投遞郵件，常常感到人身安全受到威脅，「打擊仇恨犯罪、改善治安刻不容緩；我會確保郵遞員在安全的街道上工作，且獲得完成工作所需的必要資源。」

黃敏儀還說，她也將與聯邦層級的議員一起努力，確保郵政服務不受預算刪減的威脅，阻擋減少社區裡郵箱的提案。