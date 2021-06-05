挺楊安澤選市長 李昌鈺等近千華人 法拉盛集會

為慶祝亞太裔文化，鄧龍邀請李昌鈺、陳翠芳與莫虎等近千位華裔民眾齊聚法拉盛參與晚宴，力挺楊安澤競選。(記者魏碧洲／攝影)

為慶祝亞太裔文化，美國 華商會會長、華裔企業家鄧龍5日舉辦兩年一度的慶祝晚宴，邀請刑事鑑識專家李昌鈺、首位亞裔 女法官陳翠芳與市警亞裔警官協會(AAPEX)創會主席莫虎等近千位華裔民眾齊聚法拉盛，呼籲華裔積極參政、發聲，他們並表示支持楊安澤(Andrew Yang)選市長，盼再創歷史先河；楊安澤因另有行程未出席，通過視頻感謝眾人支持。

影音來源：記者牟蘭

慶祝亞太裔傳統月晚宴由美國華商會主辦，邀請多位各行業的亞裔傑出代表參與，分享他們的經歷，鼓勵華裔勇敢發聲，不做啞裔；鄧龍表示，美國華商會在疫情爆發後，無論在中國還是美國都捐贈大量防疫物資，尤其在美國，該會還為非洲裔與西語裔社區伸出援手，避免疫情擴散。

鄧龍表示，當天到訪的民眾都接種新冠疫苗，他希望兩年一度的慶祝晚宴，為社區帶來活力，讓被重創的經濟早日復甦，也為正在參選紐約市 長的楊安澤造勢，期盼他參選成功，「今天有近千人參加」。

為慶祝亞太裔文化，鄧龍邀請李昌鈺、陳翠芳與莫虎等近千位華裔民眾齊聚法拉盛參與晚宴，力挺楊安澤競選。(記者牟蘭／攝影)

康州前警政廳廳長李昌鈺與妻子蔣霞萍當日從康州前來紐約參與晚會；李昌鈺表示，亞裔在美國占人口比率不大，但平均繳稅金額卻超過其他族裔，且在各個領域都有代表人物，對國家有巨大貢獻，應團結一致，勇敢發聲，讓其他族裔更尊重亞裔的貢獻。

作為亞裔傑出代表之一，李昌鈺說，華裔參政至關重要，他希望有下一代亞裔接棒，再創歷史先河；他以楊安澤舉例說，楊參選總統時他就深表支持，得知楊要選市長時，立即發聲力挺，期盼亞裔能改變自身的刻板印象。

陳翠芳表示，仇恨亞裔犯罪日益增加，亞裔要勇敢發聲，對自己的文化自豪，共同抵抗仇恨犯罪；莫虎表示，紐約市被疫情重創，亟需一位新的領導者帶來改變，他認可楊安澤的政綱，期盼他帶領紐約市走出陰霾。

晚宴還帶來中國舞、古箏演奏以及旗袍走秀等表演，協和鋁門窗公司總裁兼創始人陳秋貴擔任晚會主席，美國福建同鄉會鄭思祺與前聯邦民權委員會委員王培等多位代表也出席活動表示支持。