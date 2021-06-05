克勞利訪中華公所 捍衛SHSAT、資優班

克勞利(中)拜訪紐約中華公所，主席于金山(右)和美東聯成公所主席梁漢本(左)接待。（中華公所提供）

皇后區 長參選人、前紐約市 議員克勞利(Elizabeth Crowley)日前拜訪紐約中華公所，表示支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)及擴大資優班，並希望為當地小商家提供更多語言翻譯服務。

克勞利表示，自己雖然支持盡早關閉雷克島監獄 ，並認為民眾不應該僅因偷竊就被捕入獄，但如果嫌犯做出人身攻擊行為，就不應輕易釋放。

在社區監獄問題上，克勞利表示不贊同花巨額經費在皇后區修建監獄，比起新建監獄，她更認可先將嫌犯拘留在法院旁的拘留所，而不是押送至雷克島監獄或新的社區監獄。

克勞利支持給社區組織和社工分發更多經費，不過在出現重大犯罪時，仍需要市警，因此不能解散警察；此外，為更好應對和解決仇恨亞裔犯罪問題，應在各地區檢察官辦公室設置反亞裔仇恨犯罪小組。

在遊民問題上，克勞利認為應為遊民尋找就業機會，及提供更多精神健康服務；她支持娛樂用大麻合法化，並表示年輕人需要了解易上癮藥物對他們的影響，以防止他們以身試毒。

克勞利相信資優教育項目對皇后區每個社區都會產生積極正面的影響，承諾繼續努力捍衛SHSAT，並將資優班項目擴展到皇后區所有社區。

克勞利於2009年當選任皇后區第30選區市議員，並兩次成功連任，去年在皇后區長民主黨初選中以第二高票落敗，如今她再次參選。