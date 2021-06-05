第2女指控性騷擾 斯靜格：不記得她

斯靜格遭第二名女性性騷擾指控。（記者金春香／攝影）

繼韓裔 金吉恩(Jean Kim)五周前指控市主計長、市長參選人斯靜格(Scott Stringer)性騷擾 後，4日紐約時報 報導指出，第二名女性指控斯靜格約30年前對其性騷擾；斯靜格回應說，「不記得她，如果我真的曾讓她感到不舒服，那我向她道歉。」

現年47歲的羅根(Teresa Logan)日前在金吉恩的代表律師Patricia Pastor牽線下，向紐約時報講述自己遭遇，表示1992年春天她在斯靜格參與經營的酒吧Uptown Local內工作，當時斯靜格32歲，她18歲。

羅根說，斯靜格曾在她端著盤子時摸她的身體，還在酒吧以外地方對她做出包括親吻、撫摸等具有性暗示的舉動，令她感到很不舒服。

羅根表示，她看到金吉恩的報導後聯繫了其律師Pastor，「我沒有律師，我不需要律師，我也不打算控訴，我只希望講出自己的經歷。」她說自己打算說出經歷已經有一年之久，直到最近看到金吉恩發聲後，她終於決定站出來。

羅根回憶，有一次斯靜格提議二人去其他酒吧，在搭車前往的路上，斯靜格把手放在她大腿內側，開始親她，在她的強烈拒絕下，斯靜格才停下來，用開玩笑的語氣說自己醉了，對不起。

還有一次二人在前往一家酒吧的路上，斯靜格邀請她上樓，又開始摸她親她，她明確拒絕、搭車離開。

羅根的說辭獲得當年和她一同居住的妹妹、妹妹當時的男友，以及一個朋友的證實。

斯靜格對此指控回應稱，自己並不記得羅根，「如果我真的做出讓她感到不舒服的行為，我向她道歉。」斯靜格競選團隊表示，金吉恩的律師此前的指控就有很多不準確之處，如今距離開始提前投票僅剩不到一周的時候，再將30年前的指控翻出來，用意明顯。