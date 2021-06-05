康立基選布碌崙區長 華人組織、民代背書

康立基(中)承諾會聘請亞裔擔任高階職位。(記者顏潔恩/攝影)

參選布碌崙(布魯克林)區長的市議員康立基(Robert Cornegy)4日拜訪日落公園華社，承諾當選後會聘請亞裔 擔任高層員工，幫助他作出決策，以確保亞裔的聲音被聽見；美國中餐聯盟紐約總會以及多名當地民代當天宣布背書康立基，認同他的政見。

曾是職業籃球運動員的康立基，是紐約市 少數政見與華人相似的非裔民選官員，作為六個孩子的父親，他自稱和大部分華裔 家長一樣重視教育，支持特殊高中考試持續進行、增設資優班等；他覺得警察需提高信任感和執法透明度，但反對削減警局經費，同意警察的存在是社區治安保證的基礎。

康立基承諾當選後，將聘請更多亞裔加入其辦公室，擔任高級職位，在決策中有權發表意見；此外布碌崙區長能委任各社區委員會的一半成員，他表示會指定更多亞裔，反映有關族裔社區的想法。

康立基也提到日前華婦遭非洲裔男子無故攻擊的案件，雖未聽到嫌犯用種族仇恨字眼謾罵，但絕對是仇恨犯罪；他說，做錯事一定要接受法律譴責，雖然他們同為非洲裔，但他不會盲目支持同族裔的人。

他也說，過去韓裔和非洲裔也互存歧見，為了修復感情努力很長一段時間，現在華裔和非洲裔也該這麼做；他表示區長在此扮演重要角色，邀請雙方族裔坐下來會談，並在社區項目中增加認識彼此文化背景的課程，才能真正消除誤解。

美國中餐聯盟紐約總會負責人陳善莊、州眾議員寇頓(William Colton)、第47選區民主黨女性黨代表的華裔唐鳳巧等人表示背書康立基；陳善莊表示，其他參選人從未來到華社，向當地介紹他們的政見，相較下康立基多次造訪華社，聽取當地人的心聲，「我們需要會在乎華社的人」。

寇頓也說，康立基在教育、公共安全、小商業復甦上的政綱與華人一致，需要像他一般有強硬聲音的民選官員，才能給社區帶來積極改變。