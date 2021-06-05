我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增本土確診511例 38死創單日新高

大S宣布離婚 汪小菲：我不知情

康立基選布碌崙區長 華人組織、民代背書

記者顏潔恩／紐約報導
康立基(中)承諾會聘請亞裔擔任高階職位。(記者顏潔恩/攝影)
康立基(中)承諾會聘請亞裔擔任高階職位。(記者顏潔恩/攝影)

參選布碌崙(布魯克林)區長的市議員康立基(Robert Cornegy)4日拜訪日落公園華社，承諾當選後會聘請亞裔擔任高層員工，幫助他作出決策，以確保亞裔的聲音被聽見；美國中餐聯盟紐約總會以及多名當地民代當天宣布背書康立基，認同他的政見。

曾是職業籃球運動員的康立基，是紐約市少數政見與華人相似的非裔民選官員，作為六個孩子的父親，他自稱和大部分華裔家長一樣重視教育，支持特殊高中考試持續進行、增設資優班等；他覺得警察需提高信任感和執法透明度，但反對削減警局經費，同意警察的存在是社區治安保證的基礎。

康立基承諾當選後，將聘請更多亞裔加入其辦公室，擔任高級職位，在決策中有權發表意見；此外布碌崙區長能委任各社區委員會的一半成員，他表示會指定更多亞裔，反映有關族裔社區的想法。

康立基也提到日前華婦遭非洲裔男子無故攻擊的案件，雖未聽到嫌犯用種族仇恨字眼謾罵，但絕對是仇恨犯罪；他說，做錯事一定要接受法律譴責，雖然他們同為非洲裔，但他不會盲目支持同族裔的人。

他也說，過去韓裔和非洲裔也互存歧見，為了修復感情努力很長一段時間，現在華裔和非洲裔也該這麼做；他表示區長在此扮演重要角色，邀請雙方族裔坐下來會談，並在社區項目中增加認識彼此文化背景的課程，才能真正消除誤解。

美國中餐聯盟紐約總會負責人陳善莊、州眾議員寇頓(William Colton)、第47選區民主黨女性黨代表的華裔唐鳳巧等人表示背書康立基；陳善莊表示，其他參選人從未來到華社，向當地介紹他們的政見，相較下康立基多次造訪華社，聽取當地人的心聲，「我們需要會在乎華社的人」。

寇頓也說，康立基在教育、公共安全、小商業復甦上的政綱與華人一致，需要像他一般有強硬聲音的民選官員，才能給社區帶來積極改變。

亞裔 紐約市 華裔

上一則

祖尼加華社拜票：排第2也滿足

下一則

克勞利訪中華公所 捍衛SHSAT、資優班

延伸閱讀

康立基訪世界日報 強調支持SHSAT、改善治安

康立基訪世界日報 強調支持SHSAT、改善治安
阿縣砸1200萬推廣疫苗接種 社區聯盟、組織可申請

阿縣砸1200萬推廣疫苗接種 社區聯盟、組織可申請
遺囑法院參選人杜維妮 獲華人組織和民代背書

遺囑法院參選人杜維妮 獲華人組織和民代背書
參選市議員 祖尼加獲中餐聯盟紐約總會背書

參選市議員 祖尼加獲中餐聯盟紐約總會背書
斯靜格拜訪布碌崙亞總會 承諾制定亞裔安全計畫

斯靜格拜訪布碌崙亞總會 承諾制定亞裔安全計畫

熱門新聞

婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

2021-05-31 20:23
涉嫌攻擊亞裔女子被通輯的嫌犯。（紐約市警提供）

亞裔女搭紐約地鐵被拐杖毆打 嫌被通緝 警列仇恨犯罪

2021-06-02 20:20
涉嫌布碌崙(布魯克林)地鐵暴力案的兩名嫌犯。(市警提供)

紐約市地鐵又發生暴力案 14歲少年遭人圍攻搶劫

2021-06-03 16:33
上月24日攻擊林瑋致死的嫌犯菲格羅亞被警方逮捕，以誤殺罪名移送法辦。(取自ABC6視頻截圖)

嫌犯一拳致費城中餐館老闆身亡 警：不是仇恨犯罪

2021-06-04 14:42
18歲華裔大學生潘佳仁選市主計長，成為紐約市最年輕參選者。(潘佳仁提供)

史上最年輕 18歲潘佳仁參選紐約市主計長

2021-06-01 09:47
涉嫌殺害耶魯華生蔣凱文的兇嫌潘勤軒，尋求降低保釋金額。(警方提供)

潘勤軒取回眼鏡、獲准使用電話 申請保釋金降至100萬

2021-06-04 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情

10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情
專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃
來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺
快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認

快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認
搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆

搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆