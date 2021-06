法拉盛灣嚴重污染 黃敏儀承諾改善

黃敏儀日前與環保團體,在法拉盛溪附近泛舟,探討河岸環境改善方案。(黃敏儀競選團隊提供)

法拉盛 灣附近污染嚴重,市議會第20選區市議員候選人黃敏儀(Sandra Ung)日前與環保團體,在附近水域泛舟,探討河岸環境改善方案;她表示,紐約市 的下水道排污系統負荷工作,在法拉盛灣水域排入大量未經處理的污水,她承諾,當選後將為當地的水域治理爭取更多的經費,改善河岸環境。

黃敏儀2日與「法拉盛灣守護者」(Guardians of Flushing Bay)及「河流與河岸保護者」(Tending the Edge and Riverkeeper)環保團體的代表,在法拉盛灣泛舟;她說,全市約60%地區屬於同一個下水道系統,這條管道需同時處理雨水與建築物排放的污水,若出現暴雨,下水道的排水系統流量過高,導致未經處理污水與雨水混合,直接排入法拉盛溪,造成「污水混合溢流」(Combined Sewage Overflows)。

根據兩個環保團體統計,每年約有20億加侖的民生污水與雨水混合,溢流到法拉盛溪和法拉盛灣,造成當地水域污染嚴重,導致包括牡蠣在內的本地動植物死亡;「法拉盛灣守護者」稱,當地污染的癥結在於市府僅試圖隔離溪中未經處理的污水,而非在污水流入小溪前將其淨化。

黃敏儀說,市府不會將未經處理的污水直接排放到曼哈頓上西城或皇后區阿斯托利亞(Astoria),而布碌崙 (布魯克林)的Gowanus運河與牛頓溪(Newton Creek),已被畫為超級基金(Superfund)區域,將獲得更多資金清理污染;她說,若當選將與市環保局合作,徹底解決法拉盛溪等水域污染問題。