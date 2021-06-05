陸天娜、孟昭文 為艾姆赫斯特醫院爭取300萬經費

孟昭文、陸天娜與歐凱秀等民選官員，4日到訪艾姆赫斯特醫院，要求聯邦政府在2022財年為該院增加300萬元經費。(記者牟蘭／攝影)

聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)與國會眾議員孟昭文及歐凱秀 -柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)等民選官員，4日到訪艾姆赫斯特醫院，呼籲聯邦政府 在2022財年為該院增加300萬元經費，旨在改善病房設施，為患者提供一個安靜、私密與舒適的環境，從而降低產婦死亡率等。

陸天娜聯合國會眾議員孟昭文與歐凱秀等民選官員，4日到訪艾姆赫斯特醫院，要求聯邦政府在2022財年為該院增加300萬元經費。(記者牟蘭／攝影)

陸天娜、孟昭文、歐凱秀、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)與市公立醫院總裁卡茲(Mitchell Katz)等4日到訪艾姆赫斯特醫院；陸天娜表示，疫情 爆發後，艾姆赫斯特醫院成為全國疫情震中，醫護人員冒著染疫風險，搶救每一名患者，且該院從去年開始設注射站，為大量民眾免費接種疫苗，幫助社區抵抗疫情。

陸天娜說，由於醫療資源分布不均，造成少數族裔社區的婦女生產死亡率高於其他地區，其中非洲裔婦女生產過程中的死亡率，比其他族裔高出三到四倍；為改變這一現象，她與兩位同儕要求聯邦政府為艾姆赫斯特醫院在2022年增加300萬元的經費 ，為孕婦提供更好的生產環境。

孟昭文表示，她仍記得家人移民美國後，在艾姆赫斯特落腳的場景；她說，這裡有大量的移民，他們在城市各個角落工作，值得更好的醫療條件，而這筆聯邦經費將用於改善院內設施，為住院患者提供先進、安全與家庭溫暖般的隱私空間，幫助孕婦生產後更好恢復身體，也方便她們為孩子提供母乳、快速建立親子感情。

孟昭文(講話者)陸天娜與歐凱秀等民選官員，4日到訪艾姆赫斯特醫院，要求聯邦政府在2022財年為該院增加300萬元經費。(記者牟蘭／攝影)

歐凱秀說，疫情期間，作為公立醫院，艾姆赫斯特醫院不論患者的移民身分、是否有醫保，救治了大量的新冠患者，她希望聯邦政府盡快批准增加經費，讓當地獲得應得的醫療資源。

理查茲表示，由於少數族裔地區的居民在疫情期間必須外出工作，導致包括艾姆赫斯特在內的多個社區，疫情指數居高不下；他說，每一名紐約市民都應享有安全的醫療服務，他感謝陸天娜、孟昭文與歐凱秀多年來為社區發聲，在聯邦政府為皇后區居民爭取更多資源。