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黃敏儀推地下室租賃合法化 獲紐約山東同鄉會背書

記者牟蘭／紐約報導
紐約山東同鄉會3日背書市議員參選人黃敏儀(前排右三)。(記者牟蘭／攝影)
紐約山東同鄉會3日背書市議員參選人黃敏儀(前排右三)。(記者牟蘭／攝影)

第20選區市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)3日獲紐約山東同鄉會背書，她表示，疫情重創華裔社區經濟，尤其給小房東帶來壓力，不僅收不到租金，還因非法改建與租賃等原因大吃罰單；她承諾若當選，將推動地下室租賃合法化法案，初犯者以警告與教育代替罰款。

民主黨黨內初選在即，黃敏儀3日拜訪紐約山東同鄉會，鼓勵華裔選民參加投票，並獲該會背書；紐約山東同鄉會會長孫連生表示，黃敏儀在法拉盛長大，且在各級政府工作多年，畢業於名校法律學位，能夠勝任這一職位，代表同鄉會背書她參選。

與會者就法拉盛的經濟、教育與交通等多方面問題探討，房屋租賃問題引發關注；紐約山東同鄉會的前會長、律師湯學武表示，疫情爆發後，州府頒布禁止逼遷令，導致許多華裔房東無法收租，一些人甚至失去收入來源，也無法通過法律尋求幫助。

湯學武說，由於市府的法規，一些華裔屋主因非法改建或租賃被市樓宇局(DOB)發現後，面臨大量的罰款，他說曾有一名客戶由於非法出租地下室，被當局開出6萬元罰款；他期盼黃敏儀上任後，為華裔居民發聲，增加中文法規宣導，改變這一現象。

黃敏儀表示，法拉盛是全市非法改建地下室與半土庫數量最高地區之一，許多住宅都缺乏安全消防設備，若發生火災，住客不易逃出，若發生洪澇，租客的居所常常被淹沒，生活品質較差。

為了改變這一現象，黃敏儀說，她將非營利組織合作，推動一系列地下室公寓合法化的法案，如幫助房東合法改建地下室與半土庫，為當地居民提供更多平價屋。

對於市府的高昂罰金，黃敏儀還承諾當選後將建立法拉盛服務中心，邀請市小商業服務局(SBS)工作人員用中文講解法規，對於初犯者，要求市府機構以教育與警告的方式代替高昂的罰款。

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